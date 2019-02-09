Honaz'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Kent merkezinden Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'ne uyuşturucu satmak için geldiği belirlenen Kamuran Kaya (40) ile taksi şoförü Muharrem Küçük (47), dün jandarma ekiplerince takibe alınarak yakalandı. Yapılan aramada Kaya'nın üzerinde 60 gram eroin, Küçük'ün üzerinde ise 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmada alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya ile Küçük, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kamuran Kaya'nın çeşitli suçlardan 15 yıl hapis yattığı, 3 yıl önce tahliye olduğu belirtildi.

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