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Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 21:37 | Son Güncelleme

CHP'Lİ KEPENEK KAZANDI Denizli'nin Honaz ilçesinde, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanlığını yüzde 54.9 oy oranıyla Millet İttifakı adayı CHP'li Yüksel Kepenek kazandı.

Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)

CHP'Lİ KEPENEK KAZANDI
Denizli'nin Honaz ilçesinde, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanlığını yüzde 54.9 oy oranıyla Millet İttifakı adayı CHP'li Yüksel Kepenek kazandı. Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Devecioğlu ise yüzde 42.9 oy oranında kaldı. Kepenek, sonuçların ardından seçim zaferini ailesi ve partililerle birlikte kutladı. Seçim koordinasyon merkezi önünde yapılan kutlamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar ile CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Seçimi kazanan CHP'li Kepenek, zaferi matematik öğretmeni eşi Kalbiye Kepenek ve engelli oğlu üniversite öğrencisi Göksel Kepenek ile kutladı. Daha sonra annesi Ayşe Kepenek'in elini öpen Yüksel Kepenek, partililerin tebriklerini de kabul etti.
Açıklama yapan Kepenek, seçim zaferinin halkın zaferi olduğunu, buna aracılık ettiğini söyledi. Empati yaparak, doğru dokunuşlarla seçimini kazandığını ifade eden Kepenek, "Cumhuriyet Halk Partisi 62 yıldır hasret bu ilçede. Kolay değil, kontrolsüz bir güçle mücadele ettik. Bu seçimi emekçiler, kadınlar, gençler, borçlu çiftçiler, umudu olan insanlar kazandı. İlk seçim çalışmalarında sahaya geç indik. Kendimizi yeterince anlatamadık. Bu seçime bir daha itiraz ederlerse bu kez 7 bin farkla kazanırız. Çünkü insanlar bizi tanıyor ve verdiğimiz sözlerin yapılabileceğini görüyor. İnsanların artık demokratik, araştıran, geleceğe umutla bakan bir yapısı var. Biz buna aracılık ettik ve başardık. Bu başarı buradaki herkesin başarısıdır. 91 yaşındaki annemin, engelli oğlumun başarısıdır. 8 aydır maaş alamıyorum. Ailemi geçindiren öğretmen eşimin başarısıdır" diye konuştu.
Kutlamalar sırasında konuşan CHP Genel Başkanı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, son günlerde gelen şehit haberleri nedeniyle kutlama yapmayacaklarını söyledi. Karaca'nın konuşmasının ardından partililer dağıldı.

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)

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