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Honazlılar oy vermeye başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

AK PARTİ VE CHP'NİN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI Denizli'nin Honaz ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Devecioğlu ve Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek, oylarını kullandı.

Honazlılar oy vermeye başladı (2)

AK PARTİ VE CHP'NİN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI
Denizli'nin Honaz ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Devecioğlu ve Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek, oylarını kullandı. Devecioğlu oyunu, Atatürk İlkokulu'ndaki 1073 No'lu sandıkta attı. Oy kullanmaya eşi Canan Devecioğlu'yla birlikte gelen Turgut Devecioğlu, sandık görevlilerinden belediye başkanlığı pusulasını alıp, kabine gitti. Devecioğlu, daha sonra oyunun bulunduğu zarfı sandığa bıraktı.
'HONAZLILAR EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR'
Seçimin tekrarlanma kararının ardından yoğun tempoda çalıştıklarını ifade eden Turgut Devicioğlu, "31 Mart seçimlerinin tekrarını bugün yapıyoruz. Honaz ilçemize hayırlı olsun. Hemşerilerimiz tekrar hizmet etme imkanı verirse, hizmet etmeye devam edeceğiz. Görev sürem içinde Honaz'a 15 yıl hizmet ettim. Honaz'da yaşayan kardeşlerim değerlendirecektir. Sandığa giden tüm Honazlı hemşerilerim, en doğru kararı verecektir" dedi. Ayrıca AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Honaz ilçesine gelerek, Turgut Devecioğlu'na destek verdi.
'İKİNCİ RAUNDU DA KAZANACAĞIZ'
Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkanı adayı Yüksel Kepenek ise, oyunu Cumhuriyet İlkokulu'ndaki 1023 No'lu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kepenek, "Honaz için hayırlı olsun. 31 Mart'ta yapılan seçim için maalesef yenileme kararı çıktı. Tekrar sandık başındayız. Başta İstanbul olmak üzere seçim yapılan diğer yerler için hayırlı olmasını dilerim. Demokrasi kazansın. Ben bunun demokrasi zaferi olduğunu düşünüyorum. Sandıkta birinci raundu kazandığımız gibi ikinci raundu da kazanacağız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ile Teoman Sancar, Kepenek'e destek vermek amacıyla Honaz'a geldi. Öte yandan ilçe genelinde 670 polis memuru ile 400 jandarma personelinin seçim güvenliği için görev aldığı öğrenildi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
FOTOĞRAF

Honazlılar oy vermeye başladı (2)Honazlılar oy vermeye başladı (2)Honazlılar oy vermeye başladı (2)Honazlılar oy vermeye başladı (2)

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