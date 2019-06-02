Honazlılar oy vermeye başladı (4)

OY SAYMA \u0130\u015eLEM\u0130 BA\u015eLADI\nDenizli'nin Honaz il\u00e7esinde tekrarlanan belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde, sand\u0131klar 17.00 itibar\u0131yla kapand\u0131, oy sayma i\u015flemine ge\u00e7ildi. \nRamazan \u00c7ET\u0130N\/DEN\u0130ZL\u0130, (DHA)\nFOTO\u011eRAFLI\nPusu kurup katliam yapt\u0131! Korkun\u00e7 detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Bakan Soylu bayram trafi\u011fini denetlediKesmetepe beldesinde oy verme i\u015flemi ba\u015flad\u0131 (3)
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