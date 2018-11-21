HABER

Honda 122 bin minivanı geri çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

Şirketin 2018 ve 2019 model Odyssey model minivanlarında, aracın otomatik sürgülü kapılarının seyir halinde açılmasına yol açan üretim hatası bulundu

DETROIT (AA) - Japon otomotiv şirketi Honda, Odyssey marka minivanları üretim hatası nedeniyle geri çağırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2018 ve 2019 model 122 bin Odyssey model minivanının, aracın otomatik sürgülü kapılarının seyir halindeyken açılmasına yol açan üretim hatası nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, hatanın elektrikli kapının güvenle açılmasını sağlayan yapışkan arka mandallarının doğru çalışmamasından kaynaklandığı ifade etti.

Honda, araç sahiplerine yaptığı bilgilendirmede, servis ve bayilerinin geri çağrılan araçların ilgili parçalarını değiştireceğini, yeterli yedek parça bulunamaması halinde otomatik sürgünün geçici olarak iptal edilerek kapının elle açılacak hale getirileceğini kaydetti.

Hatalı araçların büyük bölümünün ABD ve Kanada'da satıldığı bildirildi.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
 160 kilometre hızla gelen kazada mucize kurtuluş 160 kilometre hızla gelen kazada mucize kurtuluş
Çapraz nakille canlarına can verdilerÇapraz nakille canlarına can verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
geri çağırma Honda minivan Odyssey minivan

En Çok Okunan Haberler

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Zonguldak'ta maden ocağında patlama!

Zonguldak'ta maden ocağında patlama!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Bursa'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda polis ve asker için yakalama kararı

Bursa'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda polis ve asker için yakalama kararı

PKK sığınağında çok çarpıcı detay!

PKK sığınağında çok çarpıcı detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.