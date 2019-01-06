HABER

Honda, 2018 yılını satış rekoru ile kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 10:11 | Son Güncelleme

Honda, 2017'de gerçekleştirdiği tarihinin en yüksek satışı olan 26 bin 421 adedi, geçen yıl 28 bin 661'e taşıyarak yeni bir rekora daha imza attı

İSTANBUL (AA) - Honda Türkiye, 2018 yılını, kendi satış rekorunu kırarak kapattı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, 2017'de gerçekleştirdiği tarihinin en yüksek satışı olan 26 bin 421 adedi, geçen yıl 28 bin 661’e taşıyarak yeni bir rekora daha imza attı. Honda Türkiye, söz konusu artışla otomobil ve hafif ticari toplam pazarının ilk 10 markası arasında satış adedini artıran "tek marka" oldu.

Stratejik olarak filo satışları yerine perakende müşteri satışlarına odaklanıp daralan pazarda büyüme başarısı gösteren Honda, toplam satışlarını 2017'ye oranla yüzde 8,5 artırarak pazar payını yüzde 5,9’a çıkardı. Honda Türkiye, söz konusu pazar payı artışı ile daralan pazarda büyüme gösteren 3 markadan biri olma başarısını elde etti.

Toplam otomotiv pazarı içerisinde yüksek satış adetlerine sahip markalar baz alındığında ise Honda, 2018 yılında satış rakamlarını en çok artıran marka olarak öne çıktı. Bu sonuçlara göre Honda, otomobil pazarında en çok satış yapan 6. marka oldu.

Honda için 2018 yılının bir diğer başarısı ise ekim ayında "Türkiye’de en çok satılan" otomobil markası olmasıydı. Honda, bu başarı ile Türkiye otomobil pazarında birincilik elde eden ilk Japon markası oldu. Türkiye’de sergilediği başarıyı Honda’nın global pazarında da koruyan Honda Türkiye, bu yıl da İngiltere’den sonra Avrupa’da en çok satış yapan ülke olma başarısını sürdürdü.

- Civic’in başarısı

Honda’nın başarılarında kilit noktası olan Civic Sedan modeli, ağustos, eylül ve ekim ayları olmak üzere üst üste 3 ay boyunca Türkiye’nin en çok satan modeli oldu. 2018 yılında 4 bini dizel olmak üzere toplam 23 bin 799 adet satılan Honda Civic Sedan, yıl genelinde de en çok satılan üçüncü model olma başarısını elde etti. Filo satışları çıkartıldığında ise bireysel müşterilerin en çok tercih ettiği model Civic sedan oldu.

Honda, 2018 yılında Civic Type R ve NSX modelleriyle de dikkati çekti. Super Sport kategorisinde rol aldığı ve Avrupa’da sadece 5 ülkede satılan NSX modelinden 2018 yılı içinde 3 adet satıldı. Honda Türkiye, bu başarı ile toplam NSX satışını 5’e çıkarmış oldu.

"Hot Hatch" sınıfının en güçlü modellerinin başında gelen, Honda’nın dikkat çekici diğer modeli ise Civic Type R oldu. Honda, 2018 yılını toplam 19 adet Civic Type R satışı ile kapattı.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Çocukları üşümesin diye 'çadır durak' yaptıÇocukları üşümesin diye 'çadır durak' yaptı
Denizli'de kar ulaşımda aksamalara neden olduDenizli'de kar ulaşımda aksamalara neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honda

En Çok Okunan Haberler

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Bu köpeklerin değeri dudak uçuklatıyor

Bu köpeklerin değeri dudak uçuklatıyor

Şişli'de ilginç kaza! Aracın yanına gelenler şaştı kaldı

Şişli'de ilginç kaza! Aracın yanına gelenler şaştı kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Tren kazalarında TCDD'nin kusuru yok

Bakan'dan soru önergesine yanıt verdi! O ifade olay yarattı...

Günlük burç yorumları 6 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor=

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.