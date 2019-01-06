Honda, 2018 yılını satış rekoru ile kapattı

İSTANBUL (AA) - Honda Türkiye, 2018 yılını, kendi satış rekorunu kırarak kapattı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, 2017'de gerçekleştirdiği tarihinin en yüksek satışı olan 26 bin 421 adedi, geçen yıl 28 bin 661’e taşıyarak yeni bir rekora daha imza attı. Honda Türkiye, söz konusu artışla otomobil ve hafif ticari toplam pazarının ilk 10 markası arasında satış adedini artıran "tek marka" oldu.

Stratejik olarak filo satışları yerine perakende müşteri satışlarına odaklanıp daralan pazarda büyüme başarısı gösteren Honda, toplam satışlarını 2017'ye oranla yüzde 8,5 artırarak pazar payını yüzde 5,9’a çıkardı. Honda Türkiye, söz konusu pazar payı artışı ile daralan pazarda büyüme gösteren 3 markadan biri olma başarısını elde etti.

Toplam otomotiv pazarı içerisinde yüksek satış adetlerine sahip markalar baz alındığında ise Honda, 2018 yılında satış rakamlarını en çok artıran marka olarak öne çıktı. Bu sonuçlara göre Honda, otomobil pazarında en çok satış yapan 6. marka oldu.

Honda için 2018 yılının bir diğer başarısı ise ekim ayında "Türkiye’de en çok satılan" otomobil markası olmasıydı. Honda, bu başarı ile Türkiye otomobil pazarında birincilik elde eden ilk Japon markası oldu. Türkiye’de sergilediği başarıyı Honda’nın global pazarında da koruyan Honda Türkiye, bu yıl da İngiltere’den sonra Avrupa’da en çok satış yapan ülke olma başarısını sürdürdü.