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Honda açıkladı! 2030 yılına kadar 30 elektrikli araç piyasaya sürülecek

13.04.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda, elektrikli otomobil planını paylaştı. Şirket, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 EV (elektrikli araç) modelini piyasaya süreceğini söyledi.

Honda açıkladı! 2030 yılına kadar 30 elektrikli araç piyasaya sürülecek

Otomobil dünyası artık elektrikli araç çağını konuşuyor. Markalar, bir yandan yeni elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye devam ederken, bir yandan da geleceğin planlarını oluşturuyorlar. Bazı şirketler ürün gamını tamamen elektrikli araçlardan oluşturmak için hamleler yapmaya bile başladı. Japon otomobil üreticisi Honda ise Japonya'da elektrifikasyon sürecine yönelik gelişmeleri aktardığı bir basın toplantısı sırasında elektrikli araç planını açıkladı.

AA'nın haberine göre Honda, önümüzdeki 10 yıl içerisinde hem Ar-Ge harcamaları hem de farklı yatırımlar dahil olmak üzere elektrifikasyon sürecini hızlandırmak için elektrifikasyon ve yazılım teknolojileri alanına yaklaşık 40 milyar dolar tahsis edeceğini paylaştı.

Honda'nın bu yıl için bütçelenen genel AR-GE harcamaları ise yaklaşık 65 milyar dolar olacak.

30 FARKLI MODEL PLANI

Yaklaşık 343 milyon dolar yatırım ile tamamen katı pillerin üretimi için bir hat kuracak ve 2024 baharında üretimine başlama hedefiyle araştırmayı daha da hızlandıracak olan Honda, bu gelişmeler sonucunda, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Honda

Honda, 2050 yılına kadar dahil olduğu tüm ürünler ve kurumsal faaliyetler için karbon nötrlüğü gerçekleştirmeyi ve karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı da hedefliyor.

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PİL TEDARİKİ DETAYI

Honda, elektrikli araç çağındaki en önemli zorluğun pillerin küresel tedariki olduğunu belirterek, akü tedarik stratejisi için iki temel yaklaşımını duyurdu.

Açıklamaya göre Honda, dış ortaklığı güçlendirerek her bölgede sıvı lityum iyon pillerin tedarik edilmesini sağlayacak. Kuzey Amerika'da Honda, Ultium pillerini GM'den tedarik edecek. GM'den ayrı olarak Honda, pil üretimi için bir ortak girişim şirketi kurma olasılığını araştırıyor.

Çin, Honda'nın CATL ile iş birliğini güçlendirirken Japonya da Envision AESC'den mini elektrikli araçlar için pil tedarik edecek. İkinci olarak ise; Honda'nın yeni nesil pillerin bağımsız araştırma ve geliştirmesini daha da hızlandıracağı söyleniyor.

Honda, şu anda geliştirilmekte olan tamamen katı hal pilleri 2024 baharında çalışır hale getirmek amacıyla yaklaşık 343 milyon dolar yatırım yaparak bir üretim hattı oluşturacak. Honda, yeni nesil pillerini yeni modellere uyarlamayı hedefliyor. 2020'lerin ikinci yarısından itibaren pazara sunulacak.

Honda, bir uzmanlık ve bir de amiral gemisi olmak üzere iki spor modelini tanıtacak.

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Honda
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