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Honda Civic için faizsiz kredi limiti yükseltildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

Honda, otomobilseverler tarafından beğenilen Civic için ekim ayı kampanyasında faizsiz kredi limitini yükseltti - Honda Civic için yenilenen ekim kampanyası kapsamında, Sedan ya da Hatchback alımlarında 50 bin TL kredi kullanımına 12 ay vade ile sıfır faiz, 70 bin TL kredi kullanımına ise 20 ay vade ile yüzde 1,29 faiz fırsatı sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Honda, otomobilseverler tarafından beğenilen Civic için ekim ayı kampanyasında faizsiz kredi limitini yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dizel otomatik seçeneğinin eklenmesi ile birlikte segmentinde fark yaratan Honda Civic Sedan ve Civic Hatchback modellerinde ekim ayı kampanyası yenilendi. Honda Civic, C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımları ile otomobil almayı düşünenler için ideal bir seçenek olma özelliği taşıyor.

Honda, son aylarda model bazlı satışlarda birinciliği yakalayan Civic için ekim ayı kampanyasında faizsiz kredi limitini yükseltti.

Honda Civic için yenilenen ekim kampanyası kapsamında, Sedan ya da Hatchback alımlarında 50 bin TL kredi kullanımına 12 ay vade ile sıfır faiz, 70 bin TL kredi kullanımına ise 20 ay vade ile yüzde 1,29 faiz fırsatı sunuluyor. Honda Civic modelleri 115 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.

Hem ekonomi hem de performans anlamında tüm tüketicilerin beklentisini rahatlıkla karşılayan Civic’te benzinli, LPG’li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor alternatifi bulunuyor. Performansı, yakıt verimliliği, güvenliği, iç mekan kalitesi ve ferahlığı ile kompakt sınıfa yeni standartlar getiren Civic modellerine, ekim ayı boyunca devam edecek avantaj kapsamında kolaylıkla sahip olunabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Civic ekim ayı kampanyası Honda

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