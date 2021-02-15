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Honda Civic Type-R'ın motoruna herkes erişecek!

15.02.2021 07:35 | Son Güncelleme:
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Honda Civic Type-R'ın motoruna herkes erişecek!

Yarışla ilgileniyorsanız ve Civic hayranıysanız, harika bir haberimiz var. Honda Performance Development, Civic Type R’ın motorunun satışlarını daha da fazla kişiye ulaştırmak için kolları sıvadı.

K20C1 kodlu motor 2017'den beri satışa sunulsa da, yalnızca Honda Racing Line üyeleri ve yarış ekipleri için mevcut olarak sunuluyordu. Ama şimdi, kendi özel yarış arabası (veya herhangi bir arazi uygulaması) için fabrikadan ayrıca sipariş edilebilecek. Sonuç olarak Honda, bu motorunun biraz daha ulaşılabilir bir kıvama gelmesi bekleniyor. Motorla birlikte bir alternatör, bir turboşarj, bir marş motoru ve bir Kontrol Paketi de alınabiliyor.

2021-Honda-K20C1

TÜM PAKET HAZIR GELİYOR

Pakette özel bir Honda Performans Geliştirme ECU'su ve bir gaz pedalı da bulunuyor. Bu kit her şeye kolaylık sağlamak için geliştirildi ve bir dizi uygulama için sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandı. HPD Ticari Motor Sporları Müdürü John Whiteman, "HPD olarak biz, Honda gücünü ekonomik ve çok yönlü bir pakette sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

2021-Honda-K20C1

"K20C1 motorlarımız kulüp ve profesyonel serilerde birçok yarışı kazandı ve artık çok çeşitli uygulamalar için hazır." "Yeni sınırlı sürüm motor paketi, HPD'nin her yaştan ve motor sporları kategorilerindeki Honda hayranlarının yararına ve en üst düzeydeki uzmanlığımızdan yararlanma stratejisinin bir parçasıdır " diye ekledi.
Yeni kit 1 Mayıs 2021'den itibaren satışa sunulacak.

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