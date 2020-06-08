Honda'dan şoke eden geri çağırma! Tam 1,4 milyon araç etkilenecek

Otomobil üreticileri, ürettikleri yüksek performanslı veya acayip tasarımlı otomobil modelleriyle sık sık konuşuluyor. Fakat madalyonun bir de öteki yüzü var. Bazı üreticiler, otomobillerin üretim sürecinde yaşanan bir hata yüzünden milyonlarca otomobili geri çağırmak zorunda kalıyor. Bu firmalara son zamanlarda bir yenisi daha eklendi. O firma Honda'nın ta kendisi.
Honda yaptığı açıklama ile dünya çapında bir geri çağırma operasyonu başlatacaklarını duyurdu. Açıklamaya göre söz konusu geri çağırma operasyonundan 1,4 milyon araç etkilenecek. Geri çağırmanın sebebi ise yakıt pompasında bulunan bir hata. Honda'ya göre otomobiller hata sebebiyle kendi kendini durdurabilir ve hata giderilmeden çalışmayabilir. Şimdiye kadar bu hata yüzünden bir kaza yaşanmasa da Honda arızayı gidermek istiyor. Geri çağrılacak Honda modelleri ise şöyle:
Honda Türkiye'den bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak listede yer alan otomobillerin bir çoğu Türkiye'de de bulunuyor. Eğer Türkiye'de de bir geri çağırma operasyonu başlatılacaksa, bu durumda otomobil sahiplerinin Honda yetkili servislerine giderek yakıt pompasındaki hatayı ücretsiz olarak düzeltme imkanları olacak. Ancak bunun için resmi açıklamayı beklemek şart.
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