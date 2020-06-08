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Honda'dan şoke eden geri çağırma! Tam 1,4 milyon araç etkilenecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Honda dünya çapında 1,4 milyon aracın geri çağıracağını duyurdu. Honda'ya göre bunun nedeni araçların yakıt pompasında bulunan bir hata. Peki hangi Honda modelleri geri çağrılacak?

Honda'dan şoke eden geri çağırma! Tam 1,4 milyon araç etkilenecek

Otomobil üreticileri, ürettikleri yüksek performanslı veya acayip tasarımlı otomobil modelleriyle sık sık konuşuluyor. Fakat madalyonun bir de öteki yüzü var. Bazı üreticiler, otomobillerin üretim sürecinde yaşanan bir hata yüzünden milyonlarca otomobili geri çağırmak zorunda kalıyor. Bu firmalara son zamanlarda bir yenisi daha eklendi. O firma Honda'nın ta kendisi.

HONDA 1,4 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR

Honda yaptığı açıklama ile dünya çapında bir geri çağırma operasyonu başlatacaklarını duyurdu. Açıklamaya göre söz konusu geri çağırma operasyonundan 1,4 milyon araç etkilenecek. Geri çağırmanın sebebi ise yakıt pompasında bulunan bir hata. Honda'ya göre otomobiller hata sebebiyle kendi kendini durdurabilir ve hata giderilmeden çalışmayabilir. Şimdiye kadar bu hata yüzünden bir kaza yaşanmasa da Honda arızayı gidermek istiyor. Geri çağrılacak Honda modelleri ise şöyle:

  • 2018-2019 model Accord
  • 2018-2019 model Acura NSX
  • 2018-2019 model Civic Hatchback
  • 2018-2019 model Civic Type R
  • 2018-2019 model Civic Type HR-V
  • 2019 model Honda Acura RDX / RLX / RLX Sports Hybrid
  • 2018-2019 model Honda Acura NSX
  • 2019 model Honda Fit
  • 2019-2020 model Honda Insight

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TÜRKİYE'DEKİ HONDA OTOMOBİLLERİN DURUMU NE?

Honda Türkiye'den bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak listede yer alan otomobillerin bir çoğu Türkiye'de de bulunuyor. Eğer Türkiye'de de bir geri çağırma operasyonu başlatılacaksa, bu durumda otomobil sahiplerinin Honda yetkili servislerine giderek yakıt pompasındaki hatayı ücretsiz olarak düzeltme imkanları olacak. Ancak bunun için resmi açıklamayı beklemek şart.

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