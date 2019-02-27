"Honda e Prototype" Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Honda'nın yeni şehir içi elektrikli aracı, "Honda e Prototype" adı altında 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, markanın yüksek beğeni toplayan 2017 Urban EV Concept çalışmasından geliştirilen bu yeni model Honda'nın Avrupa bölgesi "Electric Vision" stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Modern yaşam tarzının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan "Honda e Prototype", özgün ve benzersiz tasarım, gelişmiş işlevsellik ve üstün sürüş dinamiklerini harmanlarken şehir içi kullanımı için kusursuz bir paket sunuyor.

"Honda e Prototype" dış tasarımda olduğu gibi iç mekan tasarımında da yalınlık ve sadelik konsepti ile geliştirildi.

Söz konusu yalın tasarım, işlevsellik ve kullanım kolaylığını da bünyesinde barındırıyor. Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerin hakim olduğu tasarımda ön kaputtan yükselen ve ön yolcuların üstüne kadar uzanan geniş panoramik bir ön cama yer veriliyor. Aerodinamik performansı daha da artıracak şekilde konumlandırılan A sütunları sessiz ve dingin bir sürüş sağlamak için camla aynı geometriye sahip. Geometrik şekillerden arındırılmış profili, gömme kapı kolları ve geleneksel yan dikiz aynalarının yerini alan kompakt kameralar tamamlıyor. Hem kapı kolları hem de kamera ayna sistemi bu sınıfta kullanılan benzersiz özellikler olarak aracın aerodinamik verimliliğine de katkı sağlıyor.