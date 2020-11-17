Honda Jazz e:HEV Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız aldı

Hibrit güç-aktarma sistemi ile sunulan yeni Jazz, Avrupa’da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli oldu. Sürücü koltuğunun sırtlığına entegre edilen hava yastığı, olası bir kaza anında sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılıyor ve böylece sürücü ile ön yolcunun birbirine çarpmasını önlemeyi hedefliyor.
Yeni ön orta hava yastığı, olası bir yandan çarpışma durumunda diğer iki özellikle birlikte çalışıyor. Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri ön gerdiricileri sürücü ve yolcunun yanal yolcu hareketlerini azaltırken yüksekliği arttırılan orta kol dayama da sürücü ve ön yolcunun vücudunu destekliyor. Bu yeni çözüm, hem çarpışma tarafındaki hem de diğer taraftaki yolcunun baş yaralanmasını önemli ölçüde azaltabiliyor.
Yeni ön orta hava yastığının yanı sıra arka koltuk iç yan hava yastığına da sahip olan Jazz e:HEV’de toplamda 10 adet hava yastığı bulunuyor. Jazz’ın arka koltuğa entegre edilen çift yapılı hava yastığı, arka koltuk yolcularını olası bir çarpışma anında kapıdan ve C sütunundan gelecek darbelerden korumak üzere devreye giriyor.
Aracın pasif güvenlik özellikleri arasında Honda Sensing de bulunuyor. Önceki nesil Jazz’ın kamera ve sensör kurulumunun yerini alan yeni kamera daha geniş bir yol yüzeyini ve trafik özelliklerini tanımlayabiliyor. Honda Sensing, Uyarlanabilir Hız Sabitleme, Şerit Takip Yardımı ve Yoldan Çıkma Önleme gibi sistemleri de içeriyor.
Yeni Jazz'ın tasarımında Uyumluluk Mühendisliği (ACE) gövde yapısı teknolojisini de kullanılmış. ACE teknolojisi, çarpışma enerjisinin aracın ön tarafına eşit olarak dağıtılmasına yardımcı oluyor ve ayrıca diğer araca iletilen çarpışma enerjisini azaltıyor.
Honda Jazz e:HEV modelinin Euro NCAP test prosedürlerinde en yüksek derecelendirme olan 5 yıldızı almasını değerlendiren Honda Büyük Proje Lideri Takeki Tanaka, “Güvenlik bizim için son derece önemli bir konu bu nedenle yeni Jazz modelimizin zorlu Euro NCAP test prosedürlerinden en yüksek derecelendirme olan 5 yıldız almasından çok memnunuz. Jazz’ı yeniden tasarlarken, her türlü kazaya karşı üstün koruma sağlamak için gelişmiş yeni yapısal teknolojiler ve en gelişmiş pasif güvenlik özellikleri bir araya getirdik. Ayrıca gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemlerini standart olarak sunduk. Böylece Jazz sınıfının en güvenli otomobillerinden biri olmaya devam ediyor. Jazz’daki önemli yeniliklerden biri de gelişmiş panoramik ön cam görüşü. Bunu genel çarpışma güvenliği performansından ödün vermeden başarmış olmaktan gurur duyuyoruz. Bu, başka hiçbir otomobilde göremeyeceğiniz bir şey.”
Euro NCAP’in çok daha katı test protokolleri, bir çarpışma anında oluşan çarpışma kuvvetlerinin etkisini değerlendiriyor. Euro NCAP yeni kriterlere göre, Jazz’ın yolcularını koruma düzeyinin yanı sıra çarpışmaya karışan diğer araç üzerindeki etkiyi azaltma becerilerini de değerlendiriyor. Testte, çarpışma kuvvetlerinin, enerjinin verimli ve güvenli bir şekilde sönümlenebildiği noktalara iletilmesi, yolcu bölmesini olabildiğince sağlam kalması ve yüksek düzeyde yavaşlamaya maruz bırakmaması değerlendiriliyor. Tüm işlevlerin olası bir çarpışma anında eşzamanlı olarak çalışması gerekiyor. Testler ayrıca yandan çarpışma değerlendirmelerinin kapsamını da genişletiyor ve çarpışma sonrası güvenliğini de dikkate alıyor. Yenilenen otonom acil fren sistemlerine uygulanan standartlar ve sürücü uyarı sistemlerini kapsıyor.
İHA