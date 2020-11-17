Honda Jazz e:HEV Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız aldı

Hibrit güç-aktarma sistemi ile sunulan yeni Jazz, Avrupa’da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli oldu. Sürücü koltuğunun sırtlığına entegre edilen hava yastığı, olası bir kaza anında sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılıyor ve böylece sürücü ile ön yolcunun birbirine çarpmasını önlemeyi hedefliyor.

HONDA JAZZ E: HEV GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Yeni ön orta hava yastığı, olası bir yandan çarpışma durumunda diğer iki özellikle birlikte çalışıyor. Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri ön gerdiricileri sürücü ve yolcunun yanal yolcu hareketlerini azaltırken yüksekliği arttırılan orta kol dayama da sürücü ve ön yolcunun vücudunu destekliyor. Bu yeni çözüm, hem çarpışma tarafındaki hem de diğer taraftaki yolcunun baş yaralanmasını önemli ölçüde azaltabiliyor.

Yeni ön orta hava yastığının yanı sıra arka koltuk iç yan hava yastığına da sahip olan Jazz e:HEV’de toplamda 10 adet hava yastığı bulunuyor. Jazz’ın arka koltuğa entegre edilen çift yapılı hava yastığı, arka koltuk yolcularını olası bir çarpışma anında kapıdan ve C sütunundan gelecek darbelerden korumak üzere devreye giriyor.