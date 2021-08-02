Honda modellerinde ağustos ayına özel kampanya

Markadan yapılan açıklamaya göre, tüketiciler, Civic Sedan modellerine ağustos ayında cazip satın alma seçenekleriyle sahip olabilecek.

HONDA'DAN AĞUSTOS KAMPANYASI

Kampanya kapsamında, Honda Civic Sedan modellerine özel 90 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunulacak.

Honda’nın SUV segmentinde dikkati çeken CR-V modeline ilişkin ağustos ayına özel kredi kampanyası kapsamında da 150 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oran ve 12 ay vade seçeneği sağlanacak.

(AA)

