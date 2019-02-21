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Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni modelini görücüye çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Honda'nın yeni motosiklet modelleri olan CB650R, CBR650R ve Super Cub C125, Türkiye'de ilk defa Motobike İstanbul Fuarı'nda sergileniyor - Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: - "2018 yılında satılan her 5 motosikletten biri Honda oldu"

İSTANBUL (AA) - Honda, 3 yeni modelini Motobike İstanbul'da görücüye çıkardı.

Son 4 yıldır Türkiye motosiklet pazarının (50 cc ve e-bike hariç) lideri olan Honda, bu yıl ürün gamına eklediği CB650R, CBR650R ve Super Cub C125'i, Türkiye'de ilk defa İstanbul Fuar Merkezi’ndeki Motobike İstanbul Fuarı'nda sergiliyor.

Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda Motosiklet ailesinin tüm modellerinin sergilendiği standın açılışında yaptığı konuşmada, 2018 yılındaki 24 bin 572 adetlik motosiklet satışı ve yüzde 20’lik pazar payı ile 4'üncü kez lider olarak fuarda yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Honda Motosiklet’in global bazda geçen yıla kıyasla satışlarını yüzde 2 artırarak 20 milyon satış rakamına ulaştığını belirten Kılıçer, Honda’nın bu başarısında modellerinde sunduğu gelişmiş teknoloji, sportif performans, üretim kalitesi ve farklı tasarımların önemli rol aldığını vurguladı.

- "Motosiklet sektörünün gelişimi için bize çok iş düşüyor"

Bülent Kılıçer, geçen yıl satılan her 5 motosikletten birinin Honda olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu liderlik daha önce de hep belirttiğimiz gibi bize önemli bir misyon yüklüyor. Ülkemizde motosiklet sektörünün sağlıklı ve güvenli gelişimi için lider olarak bize çok iş düşüyor. Bu yüzden bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl stratejimizi de güvenlik algısını güçlendirmek üzerine kurmuştuk. Tüm yıl Honda Motosiklet’in yaygınlaşması kadar güvenlik algısını güçlendirmek üzerine de çalışmalar yaptık."

Kılıçer, 2019'un, Honda'nın yine teknolojisi ve sportif çizgisi ile öne çıkacağı bir yıl olacağını vurguladı.

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