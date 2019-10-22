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Honda motosikletlerde kış bakımı avantajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Honda'nın 2017 model ve öncesi motosiklet modellerine özel servis kampanyası kapsamında işçilikte yüzde 20, bakım ve tamir parçaları ile Honda motor yağında yüzde 15 indirim imkanı sağlanıyor

İSTANBUL (AA) - Honda, 2017 model ve öncesi motosiklet modellerine özel servis kampanyası sunuyor.

Honda açıklamasına göre, şirketin 2017 model ve öncesi motosikletlerinde 21 Ekim - 2 Kasım'da geçerli olacak servis kampanyası başladı.

Kampanya tarihleri boyunca motosikletine kış bakımı yaptırmak isteyenlere işçilikte yüzde 20, bakım ve tamir parçaları ile Honda motor yağında yüzde 15 indirim avantajı sunuluyor. Ayrıca motosiklet fren disk ve balatalarında sunulan yüzde 25 indirim imkanı da yıl sonuna kadar Honda motosiklet servislerinde devam ediyor.

Söz konusu servis kampanyasından yararlanmak ve motosikletine kış bakımı yaptırmak isteyenler, Honda motosiklet servislerinde buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Honda Motosiklet

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