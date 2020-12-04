HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Honda S2000 yeni motoruyla tekrar üretilecek

Honda S2000 yeni motoruyla tekrar üretilecek

04.12.2020 11:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Honda S2000 yeni motoruyla tekrar üretilecek

Efsane modellerden olan Honda S2000 yeniden mi üretiliyor? Bir iddiaya göre Honda S2000, yeni Civic TYPE-R motoru ile tekrar üretilecek.

Honda markası günümüze kadar bir çok spor otomobil üretmiş bir marka. Honda S2000’de bu modellerden biri. Gelen iddialara göre Honda S2000 yeni turbo motorlu bir versiyon ile üretilecek.

Honda S2000

HONDA S2000 YENİDEN ÜRETİLİYOR

Honda, S2000 üretimini yıllar önce bıraktı. Marka fanatikleri için üzücü bir haber olan bu durum, anlaşılan marka tarafında yeniden masaya yatırılıyor. Fakat yeni Honda S2000 için ayrıntılar hala muamma. Gelen söylentilere göre markanın gövde oranlarını birebir aynı yaptıkları yönünde. Yapılacak olan alüminyum ve karbon fiber argümanlar ile modelin ağırlığının 1300 kilogram altında tutulması planlanıyor.

Honda S2000

YENİ HONDA S2000 HANGİ MOTOR İLE GECEK?

S2000 önceki versiyonda atmosferik bir makine ile geliyordu. Yeni Honda S2000’in ise 2.0 litrelik turbo benzinli bir makine ile gelmesi muhtemel görünüyor. Eski model gibi arkadan itişli olması beklenen modelin, aktarım organları üzerinde de bir revize olması bekleniyor.

Honda S2000

YENİ HONDA S2000 NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

Honda yetkilileri uzunca bir süre S2000’i geri getirmeme konusunda kararlılardı. Ancak yeni Honda S2000 içinse marka fanatiklerinden çok fazla talep olduğu da net bir şekilde görülüyor. Modelin üretilip üretilmeyeceği henüz netleşmedi. Ancak markadan yapılan açıklamalar, bu iki kapılı keyif makinesinin yeninden üretilme ihtimalini oldukça yükseltiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Benzinli araçların satışını yasaklıyorlar!Benzinli araçların satışını yasaklıyorlar!
4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Ford Ranger tabanlı Yeni 2022 Volkswagen Amarok farklı tasarıma sahip olacak

Ford Ranger'dan çok farklı olacak

Japonya benzinli araçların satışını yasaklıyor

Benzinli araçların satışını yasaklıyorlar!

Lego, Off-Road keyfini eve taşımak için Jeep Wrangler Rubicon kitini tanıttı

50 Dolar’a Jeep Wrangler Rubicon keyfi

Yeni 2021 MINI JCW Electric 'in ilk teaser görüntüleri ortaya çıktı

MINI ilk teaser fotoğraflarını yayınladı

Seat Tarraco e-Hybrid sonunda üretilecek

Merakla bekleniyordu! Sonunda üretilecek

2022 Acura MDX 8 Aralık'ta tanıtılacak

Merakla bekleniyordu! 8 Aralık'ta görücüye çıkıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.