Honda S2000 yeni motoruyla tekrar üretilecek

Honda markası günümüze kadar bir çok spor otomobil üretmiş bir marka. Honda S2000’de bu modellerden biri. Gelen iddialara göre Honda S2000 yeni turbo motorlu bir versiyon ile üretilecek.

HONDA S2000 YENİDEN ÜRETİLİYOR

Honda, S2000 üretimini yıllar önce bıraktı. Marka fanatikleri için üzücü bir haber olan bu durum, anlaşılan marka tarafında yeniden masaya yatırılıyor. Fakat yeni Honda S2000 için ayrıntılar hala muamma. Gelen söylentilere göre markanın gövde oranlarını birebir aynı yaptıkları yönünde. Yapılacak olan alüminyum ve karbon fiber argümanlar ile modelin ağırlığının 1300 kilogram altında tutulması planlanıyor.

YENİ HONDA S2000 HANGİ MOTOR İLE GECEK?

S2000 önceki versiyonda atmosferik bir makine ile geliyordu. Yeni Honda S2000’in ise 2.0 litrelik turbo benzinli bir makine ile gelmesi muhtemel görünüyor. Eski model gibi arkadan itişli olması beklenen modelin, aktarım organları üzerinde de bir revize olması bekleniyor.

YENİ HONDA S2000 NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

Honda yetkilileri uzunca bir süre S2000’i geri getirmeme konusunda kararlılardı. Ancak yeni Honda S2000 içinse marka fanatiklerinden çok fazla talep olduğu da net bir şekilde görülüyor. Modelin üretilip üretilmeyeceği henüz netleşmedi. Ancak markadan yapılan açıklamalar, bu iki kapılı keyif makinesinin yeninden üretilme ihtimalini oldukça yükseltiyor.



