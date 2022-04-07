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Honda ve GM'den "bütçeye uygun" elektrikli otomobil adımı: Fiyatları 30 bin doların altında olacak!

07.04.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon Honda Motor ve Amerikan General Motors (GM) mevcut iş birliklerini "ekonomik EV" sahasına taşımaya karar verdi. İki şirket "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek. Fiyatı 30 bin doların altında olacak araçlar 2027'den itibaren satışa çıkacak.

Honda ve GM'den "bütçeye uygun" elektrikli otomobil adımı: Fiyatları 30 bin doların altında olacak!

Honda ve GM "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek. Honda Motor ile General Motors (GM) böylelikle bütçeye uygun elektrikli otomobil (EV) üretiminde iş birliğini artıracak.

HEDEF 30 BİN DOLARIN ALTI

Japon ve Amerikan otomobil üreticileri, yaptıkları ortak açıklamada, mevcut iş birliklerini "ekonomik EV" sahasına taşıyacaklarını duyurdu.

Tavsiye satış fiyatı 30 bin doların altında olması hedeflenen araçlar yeni nesil lityum-iyon bataryaya sahip olarak 2027'den itibaren öncelikle Kuzey Amerika piyasasına sürülecek.

Honda

Honda Üst Yöneticisi Mibe Toşihiro, basın duyurusunda, "EV'lerin satışlarında büyük ilerleme için Honda ve GM başarılı teknoloji ortaklığını inşa edecek" ifadesini kullandı.

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GM Başkanı ve CEO'su Mary Barra da "küresel çapta bütçeye uygun ve cazip EV'ler için en iyi teknoloji, dizayn ve üretim stratejileriyle" hareket edeceklerini bildirdi.

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Yeni araçları mevcut fabrikalarında birkaç milyon düzeyinde imal etmeyi planlayan firmalar, gelecek odaklı EV batarya teknolojilerine yatırım yapılması fırsatlarını da inceleyecek. (AA)

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