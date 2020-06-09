Honda'ya Siber Saldırı Türkiye'deki Fabrikayı da Etkiledi

Japon otomotiv devi Honda şirketine yönelik yapılan siber saldırı sonucu, şirketin dünya üzerindeki pek çok tesisinde üretime ara verilmek zorunda kalındı. Üretime ara verilen tesislerin, şirketin otomobil ve motosiklet üretimi yapılan fabrikaları olduğu belirtildi.

Siber saldırıdan etkilenen fabrikalar arasında, Honda’nın Türkiye’deki otomobil fabrikası da yer aldı. Türkiye’deki fabrika, Honda’nın Avrupa’daki en büyük ikinci fabrikası.

Şirket sözcüsü, şirket bilgisayarlarına sızan bir yazılım tarafından saldırının gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

Siber saldırının ardından dünya genelindeki çeşitli tesislerde üretime yeniden başlanırken Amerika’nın Ohio eyaleti, Türkiye, Hindistan ve Brezilya’daki ana fabrikalarda henüz faaliyetlere başlanamadığı açıklandı.

