Honduras Hizbullah'ı Terör Örgütleri Listesine Aldı

Honduras hükümeti, İran destekli Lübnanlı Hizbullah grubunu terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.

Ülkenin Savunma Bakanı Luis Suazo, “Hizbullah’ı terör örgütü olarak ilan ediyoruz. Bu karar grupla ilişkili kişi ve kurumları ve finanse edilmesi eylemlerini de kapsıyor” dedi.

Silahlı Şii grup Hizbullah, Amerika tarafından da terör örgütü olarak tanınıyor. Öte yandan geçen hafta Guetamala’nın yeni Devlet Başkanı Alejandro Giammatte de Hizbullah’ın terör örgütleri listesine alınacağının sinyalini verdi.

Guetamala ayrıca İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs şehrinde tutmaya devam edeceğini de açıkladı.

Guetamala’nın bu açıklamaları ülkenin dış politikasının Amerika Başkanı Donald Trump’ın çizgisine yakınlaşma olarak değerlendiriliyor.

