Honduras, sara tropik fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 5 eyalette ulusal acil durum ilan etti!

Honduras, Sara Tropik Fırtınası'nın yol açtığı ağır yağışların ardından "Ulusal Acil Durum" ilan etti. Devlet Başkanı Xiomara Castro, 5 eyalette etkili olan fırtına nedeniyle 30 günlük acil durum sürecine girdiklerini açıkladı.

ONLARCA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, Sara fırtınasının 32 binden fazla kişiyi etkilediğini, 578 kişinin tahliye edildiğini ve 86 evin hasar gördüğünü bildirdi. Ayrıca, bazı otoyollarda sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, bölgedeki kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiği ifade edildi. Fırtınanın, ülkenin altyapısında büyük tahribatlara yol açması bekleniyor.

(DHA)