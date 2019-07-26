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Honduras’ta 54 kişi Dang hummasından öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

Honduras’ta Dang hummasından 54 kişinin ölmesi, 28 bin 600 kişinin de hastanelere başvurması üzerine acil durum ilan edildi.

Honduras’ta 54 kişi Dang hummasından öldü

Honduras’ta Dang hummasından 54 kişinin ölmesi, 28 bin 600 kişinin de hastanelere başvurması üzerine acil durum ilan edildi. Ülkede yaşanan salgında klasik Dang humması vakalarında yüzde 29, ağır veya hemorajik Dang humması vakalarında ise yüzde 51 artış olduğu açıklandı.
Dang humması Honduras’ta 54 kişinin ölümüne ve 28 bin 600’den fazla kişinin hastanelere başvurmasına neden oldu. Bu yüzden ülke genelinde 26 kamu hastanesinin sistemi çöktü. Honduras Büyükşehir Sağlık Bölgesi Başkanı Karla Pavon’un verdiği bilgilere göre hastalığa yakalananların 7 bin 600’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.

Önlemler artırıldı
Hayatını kaybeden 54 kişinin kanamalı Dang humması geçirdiği, bu vakaların çoğunun Cortes bölgesinden hastanelere getirildiklerini bildirdi. Yetkililer ayrıca uzmanların 30’dan fazla ölüye otopsi yaptığını ve cesetlerin tamamında Dang humması belirtileri saptandığını kabul etti.
Hükümet vakalar nedeniyle acil durum ilan etti. Kontrol ve önlemler iki katına çıkarıldı. El Salvador Sağlık Bakanı Ana Orellana Bendek, sivrisinek üreme alanlarının ortadan kaldırılması için bir kampanya başlatıldığı geçen Çarşamba gününden bu yana Dang humması şüphesi ile ateşli vaka raporlarında düşüş olduğunu iddia etti. Honduraslı yetkililer “aedes aegypti” sivrisineğinin Dang virüsünün yayılmasında önemli bir payının olduğunu açıkladı.

Filipinler’de de acil durum ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerika’daki düşük Dang virüsü iletimi ile neredeyse iki yıl süren bir sürenin sonunda "hem klasik hem de ağır Dang humması vakası sayısında artış eğilimi olduğu" konusunda uyardı. WHO Amerika Bölgesi verilerine göre, Dang humması şüphesiyle 1,1 milyon vakanın olduğu, yüzde 46’sının klinik laboratuvar kriterleri ile hastalık için pozitif olarak doğrulandığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de Bangladeş Sağlık Bakanlığı 2019 yılında Dang humması nedeniyle hastaneye yatanların sayısının 7 bin 179’u geçtiğini açıklamıştı. Filipinler’de ise Dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 456’yı geçti.

Honduras’ta 54 kişi Dang hummasından öldü

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