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Honduras’ta balıkçı teknesi battı: En az 26 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Honduras’ta bir balıkçı teknesinin batması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti.Honduras Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Gracias a Dios bölgesinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu en az 26 kişinin öldüğü bildirildi.

Honduras’ta bir balıkçı teknesinin batması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti.
Honduras Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Gracias a Dios bölgesinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu en az 26 kişinin öldüğü bildirildi. Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Jose Domingo Meza yerel basına verdiği demeçte, Kaptan Waly isimli teknede 73 kişinin olduğunu, 47’sinin kurtarıldığını söyledi. Batan balıkçı teknesinin kötü hava koşulları yüzünden alabora olduğu açıklandı.
Ölenlerin tamamının balıkçı dalgıcı olduğu ve çoğunun teknenin yelken açtığı Lempira Limanı’ndan olduğu tahmin ediliyor.
Honduras’ta aynı gün Bayan Francely isimli tekne de aşırı yolcu yüklemesi yüzünden battı. Teknede bulunan 49 kişinin tamamı kurtarıldı. Bayan Francely teknesinin kapasitesinin ise 30 kişilik olduğu belirtildi.

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