Honduras'ta devlet başkanına istifa çağrısı

TEGUCIGALPA (AA) - Honduras'ta ülke genelinde binlerce gösterici, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in görevi bırakması talebiyle sokaklara döküldü.

Juan Orlando Hernandez'in kardeşi Juan Antonio'nun ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olmasının ardından devlet başkanına istifa çağrısı yapan binlerce kişi sokağa çıktı. Göstericiler ülke genelinde düzenledikleri protestolarda, yanan barikatlar kurup ana yolları kapattı. Kargaşa sırasında yağma olayları yaşandı ve bazı göstericiler de tepkilerini göstermek için tencerelere vurarak ses çıkardı.

Polisin göstericileri barışçıl olmaya çağırdığı protestolarda, şu ana kadar tutuklama yapılmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Hernandez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kardeşi hakkında verilen hükmün Honduras devletine verilmediğini ve hükümetinin uyuşturucu ticaretiyle mücadele ettiğini ifade etti.

Twitter hesabından ABD'nin Honduras Maslahatgüzarı Colleen Hoey ile Honduras ordusu adına yapılan yürüyüşte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Hernandez, Maslahatgüzarla uyuşturucuyla mücadele konusunda iki ülke arasında daha yoğun iş birliğine gidilmesi için konuştuklarını belirtti.