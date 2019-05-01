Honduras’ta eylemler geri adım attırdı

Honduras Kongresi, binlerce kişinin sokaklara akın ederek eğitim ve sağlık reformlarına yönelik protesto gösterilerinde 3 kişinin yaralanmasının ardından reformların onaylanmasını durdurma kararı aldı.

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da binlerce kişi, eğitim ve sağlık reformlarına karşı günlerdir sokaklarda gösteriler düzenliyor. Eylemcilerin polisle çatışması, binaları ateşe vermesiyle kitlesel eylemlere dönüştü. Honduras Kongresi dün yaptığı açıklamada, 3 kişinin yaralandığı ve binaların ateşe verildiği kitlesel eylemler ardından reformların onaylanmasını askıya alınacağını açıkladı.

Honduras Ulusal Kongresi Başkanı Mauricio Oliva, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu yasaları arşivlemeye ve askıya almaya karar verdik. Sağlık, eğitim birlikleri liderlerini diyaloğa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öğretmenler ve sağlık sendikaları liderleri ise diyalog çağrısını kabul ettiklerini ancak hükümete baskılarının devam edeceğini dile getirdi.

Neler oldu?

Honduras’ta barışçıl başlayan gösteriler, küçük bir grubun kapüşonlu ve yüzü maskeli bir şekilde polis çatışması sonucu yerini şiddet olaylarına bıraktı. Mağazaların camlarını kıran eylemciler barikatları ateşe verdi. Polis ise, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Ulusal Özerk Üniversitesi kampüsünü işgal eden eylemcilerin en az 4 binayı ateşe vermesiyle binada bulunan en az 250 kişi tahliye edildi. Gözaltıların da olduğu eylemde yaralananlar oldu. Başkentin yanı sıra La Ceiba kasabasındaki gösterilerin arasında kalan bir kadın kalabalığın içinde doğum yaptı.

