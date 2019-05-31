Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta binlerce öğretmen ve sağlık çalışanı tarafından ülkedeki sağlık ve eğitim sektöründe planlanan reformlara karşı düzenlenen protestolarda ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Kızıl Haç doktoru Marcio Moncada, hükümet tarafından sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik alınan kararlara karşı düzenlenen gösteriler sırasında polis ile bazı göstericiler arasında çıkan olaylarda aralarında polis ve göstericilerin de olduğu en az 25 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık ve Eğitim Savunması Platformu olarak bilinen organizasyonun çağrısıyla, hükümetin söz konusu kararnameleri iptal etmesi talebiyle düzenlenen gösterilere öğrenciler, aileler ve sendikalar da destek verdi.

Başkent Tegucigalpa'da ana yolları kapatan göstericilerden bazıları polise molotofkokteyli fırlattı.

Orica bölgesinde araç içindeki bir kişi, otobanı kapatan protestocular tarafından silahla tehdit edildi.

Villanueva bölgesinde bazı göstericiler, bir kamyon sürücüsünü taşıdığı kumu yola boşaltmaya zorladı ve bir polis aracı göstericiler tarafından ateşe verildi.