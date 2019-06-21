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Honduras’ta kaos büyüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Honduras’ta Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in istifasının istendiği gösterilerde en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi ise yaralandı.Orta Amerika ülkesi Honduras’ta Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in hükümetine karşı öğretmen ve doktorların daha iyi eğitim ve halk sağlığı sistemi talepleriyle Mayıs ayında başlayan protestolar devam ediyor.

Honduras’ta Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in istifasının istendiği gösterilerde en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi ise yaralandı.
Orta Amerika ülkesi Honduras’ta Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in hükümetine karşı öğretmen ve doktorların daha iyi eğitim ve halk sağlığı sistemi talepleriyle Mayıs ayında başlayan protestolar devam ediyor. Hernandez’in istifasının istendiği gösterilerde en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi ise yaralandı.
Kamu Bakanlığının Hukuk Tıp Birimi sözcüsü İsis Alvarado, adli tıpa şimdiye kadar iki cesedin getirildiğini, ölenlerin isimlerinin Luis Enrique Maldonado Vsquez (24) ve Erick Francisco Peralta Mendoza (37) olarak tespit edildiğini doğruladı.
Yerel basında, başkent Tegucigalpa’nın bazı bölgelerinde sokakları kapatan ve dükkanları yağmalayan kişilere asker ve polisin ayrı ayrı düzenlediği operasyonlarda gerçek mermilerin kullanıldığı, ölü ile yaralı sayısının tahminlerin çok üzerinde olduğu iddia edildi.
Polis raporlarına göre başkentin dışında San Pedro Sula, La Ceiba ve Choluteca gibi şehirlerde yollar yanan lastiklerle kapatıldı. Taş ve sopalarla bekleyen protestocuların polis ve askerlere saldırmaya hazır oldukları iddia etildi. Hem polisin hem de askerin operasyon yapmak için emir bekledikleri bildirildi. Bazı bölgelerde ise protestocular polis tarafından tahliye edildi. Ancak yeniden toplanan protestocular yolları araç geçişine kapattı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, Honduras’ta çalışan ABD hükümet görevlilerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda güvenlik uyarısında bulundu.

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