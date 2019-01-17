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Honduras'tan 700 kişilik yeni göçmen grubu yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 03:17 | Son Güncelleme

ABD'ye gitmek için hareket eden 700 kişilik grup, Honduras'ın Guatemala sınırına ulaştı - Avukat Tania Silva: - "Göçmenlerin (ABD tarafından) kabul edilme oranının çok düşük olduğunu görüyoruz. Başvuranların yüzde 90'ını reddediyorlar" - "Buraya (ABD'ye) gelenlerin çoğu şiddetten kaçıyor. Şiddet ne kadar kötü olursa olsun, tek başına sığınma hakkı alabilmek için yeterli değil"

Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 700 kişilik yeni göçmen grubu Guatemala sınırına ulaştı.

La Prensa gazetesinin haberine göre, pazartesi günü Guatemala sınırını geçenlere katılmak üzere 700 kişilik yeni "göçmen karavanı" ülkenin Guatemala sınırındaki Agua Caliente bölgesine geldi.

Göçmenler, daha iyi bir hayat için ABD'ye gitmek istediklerini ifade ediyor.

Göçmenlerin, kimliklerini belirten bir belge göstermeleri karşılığında Guatemala'ya geçişlerine izin veriliyor. Şu anda kısmen kapalı olan sınır hattının güvenlik güçleriyle çevrili olduğu dikkati çekiyor.

Agua Caliente bölgesinde, karavanın geçişini engellemek sıkı güvenlik önlemleri alındı. Honduras polisi Guatemala ve El Salvador sınırında 54 kontrol noktası kurdu. Ayrıca, ülkede yetkililer "Göç yolunda hayatınızı riske atmayın." çağrısı yapıyor.

Honduras Dışişleri Bakanlığına göre, geçen ekim ayından bu yana göçmen karavanıyla ABD sınırına giden kişilerden hiçbiri sığınma hakkı veya bu ülke topraklarında yasal bir şekilde kalma hakkı elde edemedi.

- "Tam anlamıyla bir hiçliğe geliyorlar"

ABD'de göç konusunda uzman Avukat Tania Silva, yaptığı açıklamada, göçmenlerin ABD tarafından kabul edilme oranının çok düşük olduğunu söyledi.

Başvuruların yüzde 90'ının reddedildiğini belirten Silva, kabul gören yüzde 10'unun ise avukatlar tarafından temsil edilenlerden oluştuğu bilgisini verdi.

Göçmen karavanıyla gelenlerin birçoğunun sığınma hakkı olmadığını vurgulayan Avukat Tania Silva, "Buraya gelenlerin çoğu şiddetten kaçıyor. Şiddet ne kadar kötü olursa olsun, tek başına sığınma hakkı alabilmek için yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Önceki karavanlarla gelenlerden birçok kişinin pişman olduğunu dile getiren Silva, "Ben üçüncü karavanın yalan haber olduğunu düşünmüştüm. Gerçek şu ki tam anlamıyla bir hiçliğe geliyorlar. Önceki göçmenlere yolculuğun kolay olacağı, korunacakları ve ABD sınırına vardıklarında geçmelerine izin verilecekleri söylenmişti." diye konuştu.

Silva, daha önce gelen göçmenler arasından birçok çocuğun kaybolduğunu ve hala bulunamadığını hatırlattı.

- Guatemala'ya dün geçen göçmen karavanı

Honduras hükümeti dün ABD'ye gitmek üzere 709 Honduraslının bulunduğu bir göçmen karavanının ülkenin San Pedro Sula bölgesinden Guatemala'ya geçtiğini açıklamıştı.

Honduras Acil Durum Komisyonu (Copeco) Direktörü Lisandro Rosales, dün 359 kişinin yasal yollardan, 350 kişinin ise kaçak olarak Guatemala'a geçtiğini doğrulamıştı.

Rosales, göçmenler arasında bulunan 23 çocuğun, yanlarında kendilerine eşlik eden kimse olmadığı için Çocuk, Genç ve Aile İdaresine sevk edildiğini duyurmuştu.

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ABD göçmen karavanı Honduras

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