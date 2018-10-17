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Honduras'tan ABD'yi korkutan toplu göç akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 01:09 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkesi Honduras'ta küçük bir grup tarafından cuma günü başlatılan kuzeye göç hareketi katlanarak büyüyor - Yoldaki katılımlarla 3 bini bulduğu belirtilen göçmen kervanının Guatemala sınırını geçerek ABD'ye doğru yol almaya devam ettiği belirtildi - ABD Başkanı Donald Trump: - "ABD, Honduras Devlet Başkanına, ABD'ye doğru giden büyük insan kafilesinin durdurulup Honduras'a geri döndürülmemesi halinde, hemen uygulamaya konulacak şekilde Honduras'a para ve yardımın kesileceği konusunda güçlü bir şekilde bilgilendirme yaptı"

NEW YORK (AA) – Ülkelerindeki yoksulluktan kaçıp yeni bir hayat kurmak amacıyla toplu olarak yola çıkan ve şu ana kadar sayıları binleri bulan Honduraslı göçmenlerin Guatemala sınırını geçerek ABD istikametine doğru yol aldığı belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Honduras’ın "en tehlikeli" şehirlerden biri olan San Pedro Sula’nın otobüs terminalinde 160 Honduraslı tarafından cuma günü başlatılan göçmen hareketinin, yerel medyanın konu ile ilgili haberlerinden sonra gerçekleşen katılımlarla büyüyerek binlerce kişiyi bulduğu kaydedildi.

Sırtlarında hafif yüklerle çoğu yaya halde hareket eden ve içinde çok sayıda küçük yaşta çocuklu ailelerin de yer aldığı, bazısının ellerinde Honduras bayrağı bulunan göçmen kafilesine geçtikleri bölgelerdeki yerel halkın kendilerine destek olmak için yiyecek ve içecek dağıttığı belirtildi.

ABD basınında ‘göçmen yürüyüşü’ ve ‘göçmen kafilesi’ olarak tanımlanan grubun yol boyunca göçmenlerin genelde maruz kaldığı suistimal ve tehlikeleri en aza indirmek ve sınır kapılarından geçiş şanslarını artırmak amacıyla kitlesel olarak hareket ettikleri yorumları yapıldı.

Göçmen kafilesinden yaklaşık 3 bin kişinin, pazartesi günü, kendilerini sınırda engellemeye çalışan ve ABD’ye yasadışı yollarla girmemeleri uyarılarında bulunan Guatemala çevik kuvvet polisi ile arbede yaşadıkları, ardından Guatemala sınır kapısını geçmeyi başararak kuzey istikametine doğru yollarına devam ettiği kaydedildi.

Gruptakilerin Meksika’ya ulaşarak sığınmacı statüsü almaya çalışacakları ya da Meksika'dan ABD’ye geçmeye uğraşacakları kaydedildi.

- Trump yönetiminden uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Honduras yönetimini uyararak, "ABD, Honduras Devlet Başkanına, ABD'ye doğru giden büyük insan kafilesinin durdurulup Honduras'a geri döndürülmemesi halinde, hemen uygulamaya konulacak şekilde Honduras'a para ve yardımın kesileceği konusunda güçlü bir şekilde bilgilendirme yaptı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçen hafta Honduras, El Salvador ve Guatemala devlet başkanlarına çağrıda bulunarak, vatandaşlarını ülkede kalmaları için ikna etmelerini istemiş, “Halkınıza söyleyin, ABD’ye yasadışı ulaşma çabası içine girerek ailelerini riske atıp tehlikeli bir yolculuğa girmesinler.” uyarısında bulunarak karşılığında da Washington’ın kendilerine ekonomik kalkınma ve yatırım için yardım yapabileceği vaadini dile getirmişti.

Honduras'taki ABD Büyükelçiliği de pazar akşamı yaptığı açıklamada, "Kendi yurttaşlarını sömürmek isteyenler tarafından ABD'ye girme konusunda yanlış vaatlerde bulunulan Honduras'tan kuzeye seyahat eden göçmen kafilesi konusunda ciddi olarak endişeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusu bulunan Honduras’ta halkın yaklaşık yüzde 65'inin fakir olduğu ve çoğu kişinin günlük kazancının bir ya da iki dolara denk geldiği açıklandı.

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