Honduras'tan ABD'yi korkutan toplu göç akını

NEW YORK (AA) – Ülkelerindeki yoksulluktan kaçıp yeni bir hayat kurmak amacıyla toplu olarak yola çıkan ve şu ana kadar sayıları binleri bulan Honduraslı göçmenlerin Guatemala sınırını geçerek ABD istikametine doğru yol aldığı belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Honduras’ın "en tehlikeli" şehirlerden biri olan San Pedro Sula’nın otobüs terminalinde 160 Honduraslı tarafından cuma günü başlatılan göçmen hareketinin, yerel medyanın konu ile ilgili haberlerinden sonra gerçekleşen katılımlarla büyüyerek binlerce kişiyi bulduğu kaydedildi.

Sırtlarında hafif yüklerle çoğu yaya halde hareket eden ve içinde çok sayıda küçük yaşta çocuklu ailelerin de yer aldığı, bazısının ellerinde Honduras bayrağı bulunan göçmen kafilesine geçtikleri bölgelerdeki yerel halkın kendilerine destek olmak için yiyecek ve içecek dağıttığı belirtildi.

ABD basınında ‘göçmen yürüyüşü’ ve ‘göçmen kafilesi’ olarak tanımlanan grubun yol boyunca göçmenlerin genelde maruz kaldığı suistimal ve tehlikeleri en aza indirmek ve sınır kapılarından geçiş şanslarını artırmak amacıyla kitlesel olarak hareket ettikleri yorumları yapıldı.