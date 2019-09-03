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Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam istifa iddialarını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, istifa iddialarını yalanlayarak görevinin başında olduğunu söyledi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Pekin yönetiminin istifa etmesini engellediği iddialarını yalanlayarak kendi kararıyla görevde kaldığını söyledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Baş Yönetici Lam, görevde kalmasının kendi kararı olduğunu vurgulayarak istifa etmediğini ve Pekin yönetiminin istifasını engellemediği açıklamasını yaptı.

Lam'a ait olduğu iddia edilen ses kaydına dayandırılan bir haberde, Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi'nin tercih şansı olsa istifa etmek isteyeceğini söylediği iddia edilmişti.

Ses kaydının basına sızdırılmasının ardından konuşan Lam, bölgedeki protesto gösteriyle mücadele için görevde kalacağını sözlerine ekledi.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

- 2014'teki gösteriler

Hong Kong'ta 2014 yılında Çin hükümetinin Hong Kong halkının lider seçimi konusunda koyduğu koşula karşı düzenlenen gösterilerde 538 kişi yaralanmıştı. Protestocular, Pekin yönetiminin Hong Kong halkının kendi liderini seçmesine izin vermesini istiyordu.

Çin o dönemde Hong Kong halkının 2017'de yapılan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini, ancak adayların önce Pekin tarafından onaylanması gerektiğini açıklamıştı.

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