Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam protestocuları uyardı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, şiddet olayları devam ettiği sürece göstericilerin siyasi taleplerinin yerine getirilmeyeceğini belirtti.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına sahne olduğu Hong Kong'da Baş Yönetici Carrie Lam, basına yaptığı açıklamada, protestocuların eylemlerini kınayarak, şiddetle karşı karşıya kalındığı sürece hükümetin, göstericilerin siyasi taleplerine cevap vermesini beklemenin "hüsnüzan" olacağı uyarısında bulundu.

Diğer yandan Hong Kong'da bir grup protestocunun, tartışmaya girdikleri bir kişiyi üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği bildirildi.

Söz konusu kişinin, grupla tartışmaya girdikten sonra üzerine sıvı bir madde dökülerek yakıldığının yer aldığı bir video sosyal medyada paylaşıldı. Yakılan erkeğin durumunun ağır olduğu belirtildi.

- Hong Kong'da gösteriler sürüyor

Polisin göstericilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu vurulan göstericinin ameliyattan çıktığı, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtilmişti.