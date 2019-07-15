Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den yaralı polislere destek ziyareti

HONG KONG (AA) - Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'ta zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden protestolarda yaralanan polislere destek ziyaretinde bulundu.

Hong Kong'da son iki günde gerçekleşen gösterilerde yaralanan polis memurlarını bulundukları hastanede ziyaret eden Lam, Hong Kong'taki emniyet güçlerine protestolar sürecindeki çabaları nedeniyle minnettar olduklarını söyledi.

Polislerin Hong Kong'ta düzeni ve hukuku koruyan güç olduğunu belirten Lam, "Polisler benim isyancılar olarak tanımladığım kişilerce saldırıya uğradıkları zaman kararlı ve profesyonel davranıyorlar, kendilerini kontrol ediyorlar." diye konuştu.

Lam, protestocuların kendisinin görevinden ayrılması talebine de değinerek, görev süresinin sonuna kadar vazifesini sürdürmekte kararlı olduğunu kaydetti.

Hong Kong'un Çin ile sınırındaki Yeni Bölgeler'de bulunan Sha Tin kentinde, 10 binden fazla kişi, dün düzenlenen protestoya katılarak Hong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Lam'in görevini bırakmasını istemişti.