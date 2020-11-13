Hong Kong: Çin istifa eden muhalif vekilleri kınadı

Çin hükümeti, Hong Kong parlamentosunda muhalif milletvekillerinin toplu istifasını kendi otoritesine "açıktan meydan okuma" olarak niteleyip kınadı.

Yarı özerk Hong Kong'un Pekin destekli hükümeti, "ulusal güvenliği tehlike attıkları" gerekçesiyle Çarşamba günü Yasama Konseyi'nden dört muhalif milletvekilinin atılmasına karar vermişti.

70 sandalyeli parlamentodaki diğer 15 muhalif milletvekili de bu adımı, Pekin'in demokrasiyi baskılama girişiminin bir parçası olarak değerlendirdi ve atılan dört milletvekiliyle dayanışma amacıyla toplu istifa etti.

Çin hükümetine Hong Kong üzerinde yeni yetkiler veren ve büyük protestolara yol açan tartışmalı güvenlik yasası Haziran ayında parlamentodan geçmişti.

Yasayla "ayrılıkçılık, yıkıcılık ve dış güçlerle işbirliği yapmak" suç haline getirilmiş, bunun protestoları ve ifade özgürlüğünü daha da engelleyeceği kaygıları dile getirilmişti.

"İki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong, 1997'de İngiliz denetiminden Çin'e geri verilmişti.