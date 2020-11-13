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Hong Kong: Çin istifa eden muhalif vekilleri kınadı

13.11.2020 06:31 | Son Güncelleme

Çin hükümeti, Hong Kong parlamentosunda muhalif milletvekillerinin toplu istifasını kendi otoritesine "açıktan meydan okuma" olarak niteleyip kınadı.

Hong Kong: Çin istifa eden muhalif vekilleri kınadı

Çin hükümeti, Hong Kong parlamentosunda muhalif milletvekillerinin toplu istifasını kendi otoritesine "açıktan meydan okuma" olarak niteleyip kınadı.

Yarı özerk Hong Kong'un Pekin destekli hükümeti, "ulusal güvenliği tehlike attıkları" gerekçesiyle Çarşamba günü Yasama Konseyi'nden dört muhalif milletvekilinin atılmasına karar vermişti.

70 sandalyeli parlamentodaki diğer 15 muhalif milletvekili de bu adımı, Pekin'in demokrasiyi baskılama girişiminin bir parçası olarak değerlendirdi ve atılan dört milletvekiliyle dayanışma amacıyla toplu istifa etti.

Çin hükümetine Hong Kong üzerinde yeni yetkiler veren ve büyük protestolara yol açan tartışmalı güvenlik yasası Haziran ayında parlamentodan geçmişti.

Yasayla "ayrılıkçılık, yıkıcılık ve dış güçlerle işbirliği yapmak" suç haline getirilmiş, bunun protestoları ve ifade özgürlüğünü daha da engelleyeceği kaygıları dile getirilmişti.

Hong Kong Parlamentosu'nun Çin kontrolündeki göstermelik bir yapı haline dönüştüğü eleştirileri var

"İki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong, 1997'de İngiliz denetiminden Çin'e geri verilmişti.

Ancak özel bir anlaşma uyarınca Pekin hükümetinin 50 yıl boyunca basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi çeşitli hakları yasal güvence altına alması öngörülmüştü.

İngiltere hükümeti, Çin'i Hong Kong'un özerk yapısını koruma taahhüdünü ihlal etmekle suçladı.

Avrupa Birliği, milletvekillerinin parlamentodan ihraç edilmesi kararının geri alınması çağrısı yaparken ABD de bunu, "tek parti diktatörlüğü" yönünde atılmış bir adım olduğunu belirterek kınadı.

Hong Kong'da Çin'in artan etkisine karşı sık sık protestolar düzenleniyor

Hong Kong hükümeti ve Çin ise milletvekillerinin ihracının yasal olduğunu savundu.

Yeni güvenlik yasası gereğince seçilmiş milletvekilleri Hong Kong'un bağımsızlığını desteklemeleri, Çin'in egemenliğini kabul etmemeleri, dış güçlerden müdahale talebinde bulunmaları veya ulusal güvenliği tehdit eden diğer nedenlerle görevden alınabiliyor.

İstifa eden milletvekilleri arasında yer alan ve BBC'ye konuşan Claudia Mo, diğer meslektaşlarıyla ortak bir adım atmak zorunda hissettiklerini belirtti.

Mo, "Atılan meslektaşlarımızla dayanışma göstermemiz gerekiyor" dedi.

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