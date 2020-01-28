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Hong Kong Çin’le Ulaşım Yollarını Kapatıyor

28.01.2020 20:14 | Son Güncelleme

Çin’le Hong Kong arasındaki demir ve deniz yolları Perşembe gece yarısı itibariyle geçici olarak kapatılacak, Çin’e kişisel seyahat izinleri de askıya alınacak

Hong Kong Çin’le Ulaşım Yollarını Kapatıyor

Hong Kong lideri Carrie Lam, Corona Virüsü salgını nedeniyle Çin’le Hong Kong arasındaki demir ve deniz yollarının Perşembe gece yarısı itibariyle geçici olarak kapatılacağını, Çin’e kişisel seyahat izinlerinin ise askıya alınacağını açıkladı. Hong Kong-Çin arası uçuşların da yarıya indirilmesi planlanıyor.

Çin’de Wuhan’da Aralık ayında ortaya çıkan ve şu ana kadar en 106 kişinin ölümüne neden olan Corona Virüsü’nün başka ülkelere de yayılmasıyla beraber birçok ülke çeşitli önlemler alıyor. Çin’e bağlı Hong Kong’un yöneticisi Lam de Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında konuya ilişkin kararlarını aktardı. Lam anavatan Çin’deki yetkililere atfen, “Pekin yönetimine, sınırlararası ulaşımı askıya alma kararımız konusunda bize destek verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Geçen hafta Cumartesi günü virüsle ilgili olarak Hong Kong’da “acil durum” ilan eden Lam, şu an Çin’de bulunan Hong Konglular’a bir an önce geri dönüp 14 gün karantina altına alınmaları çağrısında bulundu.

Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan Hong Kong’da virüsü taşıdığı belirlenen 100 kişinin de şu an karantina altında olduğunu söyledi.

Yedi aydan fazla bir süredir hem Hong Kong yönetimi hem de Çin hükümetine karşı büyük çaplı kitlesel protestoların devam ettiği Hong Kong’da hastane çalışanlarını temsil eden bir sendikanın üyeleri Çin’den Hong Kong’a girişlerin tamamen engellenmesini talep etmiş, yerine getirilmemesi halinde ise greve gideceklerini açıklamışlardı.

Pekin’deki yönetimin desteklediği Hong Kong lideri Lam Salı günü yaptığı açıklamada Çin’le Hong Kong arası tüm geçişlerin engellenmesinin, Çin’de çalışan ve günlük olarak Çin’e giden Hong Konglular için sorun teşkil edeceğini söyledi.

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