Hong Kong Çin’le Ulaşım Yollarını Kapatıyor

Hong Kong lideri Carrie Lam, Corona Virüsü salgını nedeniyle Çin’le Hong Kong arasındaki demir ve deniz yollarının Perşembe gece yarısı itibariyle geçici olarak kapatılacağını, Çin’e kişisel seyahat izinlerinin ise askıya alınacağını açıkladı. Hong Kong-Çin arası uçuşların da yarıya indirilmesi planlanıyor.

Çin’de Wuhan’da Aralık ayında ortaya çıkan ve şu ana kadar en 106 kişinin ölümüne neden olan Corona Virüsü’nün başka ülkelere de yayılmasıyla beraber birçok ülke çeşitli önlemler alıyor. Çin’e bağlı Hong Kong’un yöneticisi Lam de Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında konuya ilişkin kararlarını aktardı. Lam anavatan Çin’deki yetkililere atfen, “Pekin yönetimine, sınırlararası ulaşımı askıya alma kararımız konusunda bize destek verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Geçen hafta Cumartesi günü virüsle ilgili olarak Hong Kong’da “acil durum” ilan eden Lam, şu an Çin’de bulunan Hong Konglular’a bir an önce geri dönüp 14 gün karantina altına alınmaları çağrısında bulundu.

Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan Hong Kong’da virüsü taşıdığı belirlenen 100 kişinin de şu an karantina altında olduğunu söyledi.