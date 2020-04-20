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  4. Hong Kong'da 5 Mart'tan bu yana bir ilk!

Hong Kong'da 5 Mart'tan bu yana bir ilk!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 15:29 | Son Güncelleme

Hong Kong'da mart ayının başından bu yana ilk kez bugün hiç yeni koronavirüs vakası tespit edilmediği belirtildi.

Hong Kong'da 5 Mart'tan bu yana bir ilk!

Yetkililer toplam vaka sayısının ise 1025 olduğunu duyurdu. Salgın nedeniyle şimdiye kadar dört kişi yaşamını yitirdi.

Salgın tedbirlerini gevşetmeyen yetkililer; halka hijyen kurallarına uyma, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz seyahatlerden kaçınma uyarısında bulundu.

Genel bir karantina ilanının olmadığı Hong Kong’da okullar ve çoğu işyerleri kapalı bulunuyor, restoranlar ve marketlerde ise eski yoğunluk yaşanmıyor. Dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi de 23 Nisan’a kadar yasak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong koronavirüs 5 mart salgın

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