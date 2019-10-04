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Göstericilerin maske takması yasaklandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede dört aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasakladı.

Göstericilerin maske takması yasaklandı!

Lam, düzenlediği basın toplantısında, göstericilerin maske takmasını yasakladığını açıklayarak "İnsanlar Hong Kong normale döner mi diye soruyorlar. Şiddeti durdurmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Sömürge döneminden kalma acil durum yasası çerçevesinde uygulanan maske yasağının, şiddete başvuran göstericiler ve isyancıları hedef aldığını, "radikal davranışlar açısından etkili bir caydırıcı olacağını" ifade eden Lam, Hong Kong, "acil durum içinde değil ancak yaygın ve ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya." dedi.

Hong Kong Baş Yöneticisi, yasağa yasal destek sağlamak amacıyla daha sonra meclise götüreceğini de kaydetti.

Cumartesi günü yürürlüğe girecek maske yasağının, "yasa dışı" yürüyüşlere katılanlara uygulanacağı, "meşru ihtiyaç" nedeniyle maske takanların yasaktan muaf olacağı belirtildi.

Yasağın duyurulmasından önce Hong Kong'un da binlerce maskeli gösterici yürüyüş yapmıştı. "Maske takmak istiyorum." ve "Maske takmak suç değildir." sloganları atan göstericilere, trafikte sıkışıp kalan araçların sürücülerinin de korna çalarak destek verdiği görülmüştü.

Yerel basın, Lam'in dört aydır süren gösterilerde maske yasağı için acil durum yetkilerini kullanmasının beklendiğini duyurmuştu.

Aktivistler ve birçok meclis üyesi, maske yasağının geri tepeceği, işe yaramayacağı ve uygulanmasının zor olduğu görüşünü taşıyor.

HONG KONG'DA PROTESTOLAR

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong protesto maske yasak

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