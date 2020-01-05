Hong Kong'da protestoculara biber gazlı ve coplu müdahale

Sheung Shui kasabasında toplanan binden fazla gösterici, üst geçitleri, ana yolları ve çoğu metro çıkışlarını kapatan polisin yoğun güvenlik önlemleri altında, "paralel ticaret yaptıklarını" öne sürdükleri çoğu Çin ana karasından esnafın işlettiği dükkanların bulunduğu cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı.

Göstericiler, yürüyüş sırasında son aylarda protestolarda kullandıkları "5 talep, 1 eksik olmaz", "Özgür Hong Kong", "Hong Kong ile dayanışma içinde ol" sloganları attı.

Protestoların başlamasının üzerinden çok geçmeden polis, göstericilere birçok kez "Yürüyüşünüz yasalara aykırı, dağılın yoksa güç kullanacağız" yazılarının bulunduğu mavi bayrak açtı.

BİBER GAZI VE COPLARLA MÜDAHALE



Polis, uyarıların ardından dağılmayan çok sayıda göstericiye biber gazı ve coplarla müdahalede bulundu.

Göstericiler ile polis arasında zaman zaman kovalamaca yaşanırken, polisin yakaladığı onlarca protestocunun ellerine plastik kelepçeler takarak diz üstü oturttuğu görüldü. Gözaltına alınan göstericiler, daha sonra polis karakoluna götürüldü.