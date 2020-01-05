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  4. Hong Kong'da protestoculara biber gazlı ve coplu müdahale

Hong Kong'da protestoculara biber gazlı ve coplu müdahale

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen hazirandan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda, bu kez Hong Kong'dan ucuza aldıkları malları Çin'de daha yüksek fiyatlara satan "paralel tüccarlara" karşı eylem düzenlendi. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan çok sayıda göstericiye biber gazı ve coplarla müdahalede bulundu.

Sheung Shui kasabasında toplanan binden fazla gösterici, üst geçitleri, ana yolları ve çoğu metro çıkışlarını kapatan polisin yoğun güvenlik önlemleri altında, "paralel ticaret yaptıklarını" öne sürdükleri çoğu Çin ana karasından esnafın işlettiği dükkanların bulunduğu cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı.

Göstericiler, yürüyüş sırasında son aylarda protestolarda kullandıkları "5 talep, 1 eksik olmaz", "Özgür Hong Kong", "Hong Kong ile dayanışma içinde ol" sloganları attı.

Protestoların başlamasının üzerinden çok geçmeden polis, göstericilere birçok kez "Yürüyüşünüz yasalara aykırı, dağılın yoksa güç kullanacağız" yazılarının bulunduğu mavi bayrak açtı.

BİBER GAZI VE COPLARLA MÜDAHALE

Polis, uyarıların ardından dağılmayan çok sayıda göstericiye biber gazı ve coplarla müdahalede bulundu.

Göstericiler ile polis arasında zaman zaman kovalamaca yaşanırken, polisin yakaladığı onlarca protestocunun ellerine plastik kelepçeler takarak diz üstü oturttuğu görüldü. Gözaltına alınan göstericiler, daha sonra polis karakoluna götürüldü.

BASIN MENSUPLARI BİBER GAZIYLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Polisin, direnen göstericilere biber gazı sıkarken, olayları görüntülemek isteyen basın mensupları da polisin biber gazıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Yüzüne biber gazı isabet eden bazı basın mensuplarına destek ekipleri ve meslektaşları yardım etti.

Diğer yandan, bazı protestocular Sheung Shui Polis Karakoluna molotofkokteyli attı. Polis, biber gazıyla karşılık verdi.

Hong Kong ile Çin sınırı yakınlarındaki Sheung Shui'de binlerce kişi temmuzda da gümrükten muaf aldıkları ürünleri yüksek fiyatlarla yurt dışında satarak, "paralel ticaret yaptıklarını" ileri sürdükleri Çinli tüccarları protesto etmişti.

İADE TASARISIYLA BAŞLAYAN PROTESTOLAR

Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Kentte, geçen kasımda düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken; bölge yeni yıla da protestolarla girdi.

Nüfusun 7,4 milyon olduğu kentte, 1 Ocak 2020'de düzenlenen gösteriye bir milyonu aşkın kişi katıldı.

Protestocular, söz konusu 5 talebin yerine getirilmesini savunurken; hükümetin, okullarda farklı düşünen öğretmenlere baskı uyguladığını ileri sürüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong hükümet karşıtı protestolar paralel tüccarlar

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