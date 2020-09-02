Hong Kong'da ücretsiz Covid-19 test merkezleri açıldı

SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelenin önemli adımlarından biri hastalığa yakalanan insanları tespit etmekten geçiyor.

Çin'in yönetimindeki özerk bölge Hong Kong daha fazla insanın test olabilmesi için yeni bir adım attı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre Hong Kong'da 141 noktaya ücretsiz Covid-19 test merkezi kuruldu.

Test yaptırmak isteyen Hong Konglular bu merkezlerden birine gidip test yaptırabiliyor.

Online randevu alınan merkezlerde şimdiye kadar 670 binden fazla insanın koronavirüs testi yaptırdığı belirtildi.

Sadece salı günü 126 bin gönüllüye test yapıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 7.5 milyon insanın yaşadığı Hong Kong'da şimdiye kadar 4 bin 823 vaka tespit edildi. Bölgede 90 kişi hayatını kaybetti.

