Hong Kong Gecelerinde Şarkılı Eylemler

Hong Kong'da suçluların yargılanmak üzere Çin ana karasına gönderilmesini içeren bir tasarıya karşı başlayan protesto gösterileri kısa sürede Çin'in Hong Kong üzerindeki kontrolunu hedef alan büyük bir kitle eylemine dönüştü.

Reuters bu sivil itaatsizlik eylemini İstanbul'da 2013'te Gezi Olayları sırasında her gece aynı saatte pencerelerini açan kent sakinlerinin tencere tavaları birbirine vurarak yaptıkları eyleme benzetti.

Haber ajansı Reuters'a göre, genelde birkaç kişinin başlattığı nakaratlara kısa sürede tüm mahalle sakinleri katılıyor.

Her gece 10'da pencerelerine çıkan kent sakinleri "Hong Kong'u Özgür Bırakın" ve "Günümüzün devrimi" gibi nakaratlar söylüyor.

Hong Kong'da 12 haftadan uzun süredir devam eden gösterilerde sokaklarda ve üniversite yatakhanelerinde gece saatlerinde hükümet karşıtı ve demokrasi yanlısı şarkılar duyuluyor.

Gösteriler, tasarının gündemden kaldırılmasını sağladı ancak Hong Kong'un özerkliğinin tehdit altında olduğunu düşünen eylemciler protestolarını sürdürüyor.

Her gece üniversite yatakhanesinden şarkılara katılan 22 yaşındaki Torres Fong "Bazıları bunun naif bir yöntem olduğunu düşünebilir ama bence anlamı çok büyük. Bu, Hong Konglular’ın bu eylem etrafından nasıl birlik olduklarını gösteriyor ve protestoların ruhu her bölgeye yayılıyor" diyor.

Reuters, 1979 İran İslam Devrimi sırasında da Tahran sakinlerinin "Allah Büyüktür" sloganlarıyla, gece uygulanan sokağa çıkma yasaklarını çatılardan protesto ettiklerini hatırlatıyor. Benzer eylemler Tahran'da 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden seçilmesinin ardından da yapılmıştı.

Hong Konglular şarkılı, sloganlı bu eylem için sosyal medya uygulaması Telegram ve LIHKG adlı forum üzerinden organize oluyorlar. Hong Konglular paylaştıkları iletilerde eylemleri pijamalı girişin serbest olduğu gece konserlerine benzetiyor ve birbirlerini bu eylemlere davet ediyor.