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Hong Kong Gecelerinde Şarkılı Eylemler

02.09.2019 19:04 | Son Güncelleme

Hong Kong'da demokrasi talebiyle protesto eylemlerini 12 haftadan uzun süredir devam ettiren göstericiler, gece saatlerinde sokaklarda ve üniversite yatakhanelerinde hükümet karşıtı ve demokrasi yanlısı şarkılar söylüyor

Hong Kong Gecelerinde Şarkılı Eylemler

Hong Kong'da 12 haftadan uzun süredir devam eden gösterilerde sokaklarda ve üniversite yatakhanelerinde gece saatlerinde hükümet karşıtı ve demokrasi yanlısı şarkılar duyuluyor.

Her gece 10'da pencerelerine çıkan kent sakinleri "Hong Kong'u Özgür Bırakın" ve "Günümüzün devrimi" gibi nakaratlar söylüyor.

Haber ajansı Reuters'a göre, genelde birkaç kişinin başlattığı nakaratlara kısa sürede tüm mahalle sakinleri katılıyor.

Türkiye’deki ‘tencere tava eylemleri’ne benzetme

Reuters bu sivil itaatsizlik eylemini İstanbul'da 2013'te Gezi Olayları sırasında her gece aynı saatte pencerelerini açan kent sakinlerinin tencere tavaları birbirine vurarak yaptıkları eyleme benzetti.

Hong Kong'da suçluların yargılanmak üzere Çin ana karasına gönderilmesini içeren bir tasarıya karşı başlayan protesto gösterileri kısa sürede Çin'in Hong Kong üzerindeki kontrolunu hedef alan büyük bir kitle eylemine dönüştü.

Gösterilerde şiddet olaylarının yaşanması Çin askerlerinin Hong Kong'a müdahale edebileceği kaygılarını da doğuruyor.

Gösteriler, tasarının gündemden kaldırılmasını sağladı ancak Hong Kong'un özerkliğinin tehdit altında olduğunu düşünen eylemciler protestolarını sürdürüyor.

Her gece üniversite yatakhanesinden şarkılara katılan 22 yaşındaki Torres Fong "Bazıları bunun naif bir yöntem olduğunu düşünebilir ama bence anlamı çok büyük. Bu, Hong Konglular’ın bu eylem etrafından nasıl birlik olduklarını gösteriyor ve protestoların ruhu her bölgeye yayılıyor" diyor.

Reuters, 1979 İran İslam Devrimi sırasında da Tahran sakinlerinin "Allah Büyüktür" sloganlarıyla, gece uygulanan sokağa çıkma yasaklarını çatılardan protesto ettiklerini hatırlatıyor. Benzer eylemler Tahran'da 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden seçilmesinin ardından da yapılmıştı.

Hong Konglular şarkılı, sloganlı bu eylem için sosyal medya uygulaması Telegram ve LIHKG adlı forum üzerinden organize oluyorlar. Hong Konglular paylaştıkları iletilerde eylemleri pijamalı girişin serbest olduğu gece konserlerine benzetiyor ve birbirlerini bu eylemlere davet ediyor.

Annesiyle birlikte Hang Hau mahallesinde yaşayan 24 yaşındaki web tasarımcısı Alice Lo, "Bu çok dokunaklı. İki yıldır burada yaşıyorum ve daha önce komşularımı hiç tanımamıştım. Onların da özgürlük ve demokrasi yanlısı gururlu Hong Konglular olduğunu bilmek çok güzel. Bu bizim birlik olduğumuzu gösteriyor" diyor.

Öğrencilerden ders bırakma eylemi

Pazartesi günü binlerce Hong Konglu öğrenci dersleri boykot ederek demokrasi yanlısı eylemlerini sessiz şekilde sürdürdü.

Öğrencilerin boykotu, hafta sonu son üç ayın neredeyse en şiddetli gösterilerinin yaşanmasının ardından geldi. Protestocular polis barikatlarını ateşe verdi, molotof kokteyli fırlattı; polis göstericilere tazyikli su, gaz bombası ve coplarla yanıt verdi. Göstericiler eylemlerine “Öğrenciler Kentimiz için Birlik Boykotunda” adını verdi.

İngiliz kolonisi statüsünden 1997 yılında çıkarak Çin kontrolu altında yarı özerklik kazanan Hong Kong halkı, kendilerine geniş kapsamlı yetki sağlayan ‘bir ülke, iki sistem’ anlaşmasının Çin tarafından ihlal edildiğini savunuyor.

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