Hong Kong Havalimanı Açıldı Ancak Uçuşlarda Aksaklıklar Sürüyor

Protestolar, Çin lideri Xi Jinping’in göreve gelmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük kriz olarak niteleniyor. Özerk bir yapıya sahip olan Hong Kong’un yönetimi 1997 yılında İngiltere’den Çin’e geçmişti.

İki ay önce şehir meclisine getirilen, suçlu ve şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştırmayı öngören bir yasa tasarısı nedeniyle başlayan protestolar Haziran ayından bu yana devam ediyor.

Dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Hong Kong havalimanı binlerce protestocunun havalimanının gidiş katını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı.

Her ne kadar havalimanına iniş kalkışlar yapılmaya başlasa da uçuşlarda aksamalar devam ediyor. Hong Kong havayolları Cathay Pacific 200’den fazla uçuşu iptal etmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Protestolar nedeniyle kapanan Hong Kong Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı ancak yetkililer halen daha aksamalar olduğunu belirtiyorlar. Çinli yetkililer Hong Kong’taki protestoların artık bir terör eylemine dönmeye başladığı değerlendirmesini yaptılar.

Protestocular tarafından istifası istenen şehrin yöneticisi Carrie Lam da gösterilerin hukuk dışına çıkmaya başladığı değerlendirmesini yaptı. Sokaklarda devam eden gösterilerde polisle çatışan halk Lam’ın istifa etmesini istiyor.

Polis göstericilere zaman zaman sert müdahalelerde bulunuyor. Şu ana kadar çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Şehrin değişik noktalarında polis kontrolü sağlamak için göstericilere biber gazıyla müdahale ediyor.

Yetkililerin terör ifadesini kullanmaya başlamasının terör karşıtı uygulamaların yürürlüğe girmesi anlamına gelebileceğine dikkat çekiliyor.

Şehirde uzun süredir devam eden protestolar dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olan şehrin ekonomisine de darbe vuruyor. Zaman zaman finansal işlemler aksıyor ve Hong Kong borsasında düşüşler yaşanıyor.

