Hong Kong havalimanında oturma eylemi

Pekin yanlısı özerk yönetimi protesto eden göstericiler Hong Kong uluslararası havalimanında oturma eylemi başlattı.

Kendilerini "demokrasi aktivistleri" olarak nitelendiren binlerce gösterici, işgal eylemini üç gün boyunca sürdürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

"Demokrasi talebi"

Protestocular amaçlarını seslerini ve Hong Kong’da neler yaşandığını duyurmak, uluslararası desteğin artırılmasını sağlamak olarak tanımladı.

"Hong Kong'u zorbalık ve polis şiddetinden kurtar", "Hong Kong'u özgürleştir. Devrim derhal şimdi!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, demokratik reform çağrılarını yineledi.

Oturma eylemine çağrı, internet ağlarında paylaşılan, uçağa biniş kartı görselli duyuru ile yapıldı.

Seyahat edeceklere "ihtiyatlı olun" tavsiyesi

Almanya, İsviçre, Avusturya ve ABD’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, Hong Kong’a seyahat edecek yurttaşlarına "ihtiyatlı olma" ve "protestolardan kaçınma" tavsiyesini yaptı.

Hong Kong özerk yönetimi yetkilileri ise güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklarken, havalimanından seyahat edecek olanlara, eylemin yolcu işlemlerini yavaşlatabileceği, seyahat planlamalarının buna göre yapılması çağrısını yaptı.