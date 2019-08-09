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Hong Kong havalimanında oturma eylemi

09.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Demokratik reform talebiyle iki aydır gösteriler düzenleyen protestocular, Hong Kong havalimanında üç günlük oturma eylemi başlattı.

Hong Kong havalimanında oturma eylemi

Pekin yanlısı özerk yönetimi protesto eden göstericiler Hong Kong uluslararası havalimanında oturma eylemi başlattı.

Kendilerini "demokrasi aktivistleri" olarak nitelendiren binlerce gösterici, işgal eylemini üç gün boyunca sürdürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

"Demokrasi talebi"

Protestocular amaçlarını seslerini ve Hong Kong’da neler yaşandığını duyurmak, uluslararası desteğin artırılmasını sağlamak olarak tanımladı.

"Hong Kong'u zorbalık ve polis şiddetinden kurtar", "Hong Kong'u özgürleştir. Devrim derhal şimdi!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, demokratik reform çağrılarını yineledi.

Oturma eylemine çağrı, internet ağlarında paylaşılan, uçağa biniş kartı görselli duyuru ile yapıldı.

Seyahat edeceklere "ihtiyatlı olun" tavsiyesi

Almanya, İsviçre, Avusturya ve ABD’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, Hong Kong’a seyahat edecek yurttaşlarına "ihtiyatlı olma" ve "protestolardan kaçınma" tavsiyesini yaptı.

Hong Kong özerk yönetimi yetkilileri ise güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklarken, havalimanından seyahat edecek olanlara, eylemin yolcu işlemlerini yavaşlatabileceği, seyahat planlamalarının buna göre yapılması çağrısını yaptı.

Hong Kong özerk yönetimi sözcüsü, "tatsızlıklara rağmen", kapıların tüm ziyaretçileri açık olduğunu, yurtdışından seyahat edecek olanları memnuniyetle ağırlayacaklarını söyledi.

Bazı yolcular destek verdi

Kimi yolcular oturma eyleminden rahatsızlık duyduklarını gizlemezken, kimileri fotoğraf çekerek, protestocular tarafından kendilerine verilen broşürleri okudu.

Fransız yolcu Clara Boudehen ise "çok etkilendiğini" söylediği eylem hakkında, "demokrasi için mücadele edilmesi gerekir" diye konuştu.

Hong Kong‘da iki aydır süren gösteriler, Pekin Yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini ön gören yasa tasarısına karşı protestolarla başlamıştı. Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam’ın "tasarı rafa kaldırıldı" açıklamasına rağmen protestocular gösterilerine son vermeyerek demokratik reform talep ettiklerini duyurmuştu.

Çin, 1997 yılına kadar İngiltere'nin sömürgesi olan Hong Kong'u devralırken düşünce ve basın özgürlüğü gibi temel hakları en az 50 yıl boyunca teminat altına alma sözü vermişti. Göstericiler ise bu teminatın yok sayıldığını, demokratik haklarının kısıtlandığını savunarak reform talep ediyor.

AFP, DW / DA, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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