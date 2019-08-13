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Hong Kong havalimanında uçuşlara yine protesto engeli

13.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Hong Kong'da hükümet karşıtı göstericilerin havalimanına girişleri kapatması üzerine bugün de tüm uçakların kalkışı iptal edildi.

Hong Kong havalimanında uçuşlara yine protesto engeli

Havalimanından kalkışlar dün de aynı nedenle iptal edilmişti.Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesi Hong Kong'da hükümet karşıtı gösteriler havalimanından uçuşları etkilemeye devam ediyor.

Hong Kong havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Hong Kong Havalimanı'ndaki tüm operasyonlar ciddi şekilde aksaklığa uğradı, tüm kalkışlar iptal edildi" denildi.

Açıklamada, yolcuların havalimanına gelmemesi, hâlihazırda havalimanında olanların ise en kısa sürede terminal binalarından ayrılması istendi.

Yetkililer, havalimanına ulaşan uçakların inmesinde bir sorun yaşanmasını beklemediklerini belirtti.

Yaralı göstericiyle dayanışma

Havalimanın açıklaması, demokratik reform talebiyle protesto düzenleyen binlerce kişinin hafta başından bu yana havalimanında toplanarak yolcuların terminallerdeki kalkış alanlarına ulaşmasını engellemesinin ardından geldi.

Havalimanındaki eylemcilerin bazıları, hafta sonundaki protestolarda gözünden yaralanan bir kadın göstericiyle dayanışma göstermek için tek gözünü bandajla kapattı.

Hong Kong havalimanında dün protestolar nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edilmişti.

DW,AFP,AP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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