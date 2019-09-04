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Hong Kong hükümeti geri adım attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’da eylemleri başlatan suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının geri çekileceğini açıkladı.Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının resmen geri çekileceğini açıkladı.

Hong Kong hükümeti geri adım attı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’da eylemleri başlatan suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının geri çekileceğini açıkladı.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının resmen geri çekileceğini açıkladı. Lam, “İki aydan fazla süredir protestolar devam etti. Vatandaşlarımız, polis ve basın mensupları şiddet olayları arasında kalarak yaralandı. Havaalanları, yollar ve istasyonlarda kaotik manzaralar yaşandı. Kapanan ulaşım günlük yaşamı aksatmaya neden oldu. Geçtiğimiz iki ay boyunca meydana gelen olaylar Hong Kong halkını şok etti ve üzdü. Hepimiz evimiz Hong Kong için çok endişeliyiz. Hepimiz mevcut çıkmaz ve huzursuz zamanlardan bir çıkış yolu bulmayı umuyoruz” dedi.
Halkın gündeme getirdiği beş talebi cevapladıklarını belirten Lam, “İlk önce, tasarıyı askıya aldık ve geri çekileceğini açıkladık. İkincisi bir soruşturma komisyonu kurduk. Eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komite kuruldu. Bulgular halka açıklanacaktır. Üçüncüsü protestoların ’ayaklanma’ olarak adlandırılmasına son verilmesi. Dördüncüsü, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, beşincisi siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyordu. Daha önce söylediğimiz gibi, eğer bunu başaracaksak, yasal çerçevede, karşılıklı güven ve anlayışa elverişli bir ortamda ve toplumu daha fazla kutuplaştırmadan görüşmeler yapılmalıdır. Beş talebe verilen yanıtlarımız, farklı kısıtlamalar ve koşullar dikkate alınarak yapılmıştır. Bunların toplumdaki insanların tüm şikayetlerini çözemeyeceğini kabul ediyorum” dedi.
Diyaloğu başlatmak için dört eylem sunan Lam, ilk olarak hükümetin, halkın endişelerini tamamen gidermek için tasarıyı geri çekeceğini belirtti. İkinci olarak soruşturma komisyonunun çalışmalarını destekleyeceklerini, üçüncü olarak her kesimden, farklı duruş ve geçmişe sahip olan kişilerin görüşlerini almaya, toplumdaki gerginliğe çözüm arayamaya, dördüncüsü toplumun liderleri, uzmanları ve akademisyenlerinin sorunları bağımsız olarak incelemeleri, hükümete çözümler bulma konusunda tavsiyelerde bulunmaları konusunda davet edeceğini belirtti.

Hong Kong hükümeti geri adım attı

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