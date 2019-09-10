Hong Kong lideri diyalog çağrısını yineledi

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdaresi Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede suçluların Çin'e iadesi tasarısının geri çekileceğini açıklamasına rağmen devam eden protestoların ardından "diyalog" çağrısını yineledi.

Baş Yöneticisi Lam, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında daha önce tasarının geri çekileceği açıklamasının kendisinin topluma samimiyetini gösteren bir hareket olduğunu belirtti.

"Bizim gürüşümüze göre Hong Kong halkının yararı için şiddet durmalı. Halk ile doğrudan diyalog içinde olmak için çok istekliyiz. Mevcut pozisyonumuz bu." diyen Lam, doğrudan diyalog için halka gideceklerini ifade etti.

Lam, "Bir kez daha, hepimiz için, tüm Hong Kong halkı için birinci önceliğimizin Hong Kong'a barış ve düzen getirmek olduğunu belirtmek istiyorum." ifadesini kullanarak, diğer yandan bölgeye herhangi bir "dış müdahalenin tamamen gereksiz" olduğunu belirtti.

- "Hong Kong'a dış müdahale tamamen gereksiz"

Lam, protestocuların ABD'yi bölgeye müdahaleye çağırmasına ilişkin, Hong Kong'da bin 400'e yakın Amerikalı şirket bulunduğunu anımsatarak, ABD ile Hong Kong arasındaki anlaşmaların "tek taraflı" değil "karşılıklı" olduğunu vurguladı.