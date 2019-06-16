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Hong Kong lideri halktan özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi lideri Carrie Lam, hayal kırıklığına uğrattığı için halktan özür diledi.Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nde suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasının ardından gösteriler, binlerce kişinin katılımıyla bugün de devam ediyor.

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi lideri Carrie Lam, hayal kırıklığına uğrattığı için halktan özür diledi.
Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nde suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasının ardından gösteriler, binlerce kişinin katılımıyla bugün de devam ediyor. Siyah kıyafet giyen ve beyaz karanfil taşıyan yüz binlerce kişi, ülkenin lideri Carrie Lam’in istifası ve yasa tasarının iptali için sokaklara döküldü. Saatlerdir gösterilere devam eden protestocuların hükümet binasına yürüyüşü devam ederken, protestolar nedeniyle birçok cadde ve sokak polis tarafından kapatıldı.
Yüz binlerce protestocunun günlerdir süren gösterilerinin ardından Hong Kong lideri Carrie Lam, yaptığı basın açıklamasıyla halktan özür diledi. Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, hükümet çalışmalarının yetersiz olduğu, bunun toplumda kafa karışıklığına, çatışmaya, hayal kırıklığına ve kalp kırıklığına yol açtığı, bu nedenle Carrie Lam’in halktan özür dilediği ifade edildi.
Gösterileri organize eden Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF) lideri Jimmy Sham, protestoların yasa tasarı tamamen geri çekilene kadar devam edeceğini açıklamıştı.

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