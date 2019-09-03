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Hong Kong Lideri Lam: "Çin’e istifamı hiçbir zaman sunmadım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Hong Kong Lideri Carrie Lam, dün ortaya çıkan ses kayıtlarından sonra şehirdeki siyasi krizi sona erdirmek için Çin’e istifasını sunduğu yönündeki iddiaları reddetti.Hong Kong Lideri Carrie Lam, dün ortaya çıkan bir toplantıya ait ses kayıtlarında yer alan, “Başka bir seçeneğim varsa, ilk şey bırakmak” ifadelerinden sonra yaptığı açıklamada, şehirdeki siyasi krizi sona erdirmek için Çin’e istifasını sunduğu yönündeki iddiaları reddetti.Lam bugün yaptığı açıklamada, hiçbir zaman istifasını sunmadığını söyledi ancak ortaya çıkan kayıtların gerçekliğini de reddetmedi.Hong Kong’da protestolarHaziran ayında Çinli yetkililer Hong Kong halkına tanınan ayrıcalıkların onların doğal hakkı olmadığı, merkezi hükümetin tanıdığı imtiyazlardan kaynaklandığı konusunda bir tartışma başlattı.

Hong Kong Lideri Lam: "Çin’e istifamı hiçbir zaman sunmadım"

Hong Kong Lideri Carrie Lam, dün ortaya çıkan ses kayıtlarından sonra şehirdeki siyasi krizi sona erdirmek için Çin’e istifasını sunduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Hong Kong Lideri Carrie Lam, dün ortaya çıkan bir toplantıya ait ses kayıtlarında yer alan, “Başka bir seçeneğim varsa, ilk şey bırakmak” ifadelerinden sonra yaptığı açıklamada, şehirdeki siyasi krizi sona erdirmek için Çin’e istifasını sunduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Lam bugün yaptığı açıklamada, hiçbir zaman istifasını sunmadığını söyledi ancak ortaya çıkan kayıtların gerçekliğini de reddetmedi.

Hong Kong’da protestolar
Haziran ayında Çinli yetkililer Hong Kong halkına tanınan ayrıcalıkların onların doğal hakkı olmadığı, merkezi hükümetin tanıdığı imtiyazlardan kaynaklandığı konusunda bir tartışma başlattı. Bu durum Hong Kong halkının Çin hükümetine karşı güvenini kaybettirdi. Çin’in 2017 seçimlerinde kendi belirlediği isimlerin aday olacağını duyurmasıyla da Hong Konglular serbest ve demokratik seçim sözünün yerine getirilmeyeceğini anladı. Hong Kong’daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin’e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.
Yasa tasarısının askıya alınmasına rağmen göstericiler, "Çin’in boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla" gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

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