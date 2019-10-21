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Hong Kong Lideri, polisin tazyikli su sıktığı camiyi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong Özerk Yönetimi lideri Carrie Lam, polisin tazyikli su sıktığı camiyi ziyaret ederek Müslümanlardan özür diledi.Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam ve kentin emniyet müdürü Stephen Lo, polisin tazyikli su sıktığı Tsim Sha Tsui bölgesindeki Kowloon Camii’ni ziyaret etti.

Çin’in Hong Kong Özerk Yönetimi lideri Carrie Lam, polisin tazyikli su sıktığı camiyi ziyaret ederek Müslümanlardan özür diledi.
Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam ve kentin emniyet müdürü Stephen Lo, polisin tazyikli su sıktığı Tsim Sha Tsui bölgesindeki Kowloon Camii’ni ziyaret etti. Başörtü takarak camiyi ziyaret eden Carrie Lam’in ofisinden yapılan açıklamada, "Carrie Lam, caminin ana girişine ve kapısına yanlışlıkla tazyikli su sıkılması nedeniyle özrünü iletti" ifadeleri yer aldı. Cami imamı Muhammed Arshad yaptığı açıklamada, özrün kabul edildiğini ve İslam toplumunun Hong Kong’da barış içinde yaşamaya devam edeceğini söyledi. Cami yetkilileri olaydan kısa bir süre sonra temizlik için camiye akın eden Müslümanlara ve Hong Konglulara teşekkür etti.
Camide kılınan sabah namazının ardından açıklama yapan Arabi Mohideen, “Bu ibadethaneyi hükümetle halk arasındaki çatışmaya karıştırmaya gerek yoktu” dedi. Camiyi ziyaret eden Muhammed Assan ise "Bu sadece bir hataydı. Özür dilediler. Kapıların önünde duran bazı protestocuları görmüşlerdi. Protestocular da özür diledi" diye konuştu.
Dün, Hong Kong polisi gösteriler sırasında caminin girişine toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile tazyikli mavi su sıkmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, TOMA’nın caminin önüne yaklaştığı ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu insanlara tazyikli su sıktığı görülmüştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, camiye “yanlışlıkla” tazyikli su sıkıldığı, dini özgürlüklere saygı duydukları ve tüm ibadethaneleri korumaya çalışacakları belirtildi.

Hong Kong’da 300 bin Müslüman yaşıyor
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül’de tasarıyı geri çekmişti. Ancak protestolar şiddetlenerek devam etti. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

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