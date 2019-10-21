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Hong Kong lideri boyanan maviye camiyi ziyaret edip özür diledi!

21.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Hong Kong lideri Carrie Lam, dün yapılan izinsiz gösteriye müdahale sırasında polisin boyalı tazyikli su kullanması nedeniyle kentin en büyük camisinin girişinin boyanması üzerine bu sabah camiyi ziyaret ederek özür diledi.

Hong Kong lideri boyanan maviye camiyi ziyaret edip özür diledi!

Polis, kalabalık bir alışveriş merkezine sahip Tsim Sha Tsui bölgesindeki dünkü gösteriyi kamu güvenliğini gerekçe göstererek yasaklamıştı.

Ancak kentin Pekin yanlısı yönetimine karşı beş aydır gösterileri sürdüren protestocular dün de toplandı.

Sakin başlayan gösterilerde daha sonra bazı protestocuların polise, Çin bankalarına ve metro girişlerine Molotof kokteyli fırlattığı, bazı mağazalara zarar verdikleri görüldü.

Hong Kong polisi, göstericileri dağıtmak için cop, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve boyalı tazyikli su kullandı.

CAMİ GİRİŞİ MAVİYE BOYANDI

Kentin en büyük camisinin önünde bulunan az sayıdaki protestocuya da boyalı su sıkılması nedeniyle caminin girişi maviye boyandı.

Hong Kong lideri Carrie Lam, Kowloon bölgesindeki camiyi ziyaret ederek olayın kasıt içermediğini söyledi ve özür diledi.

Hong Kong Müslümanları Konseyi, polisin camiyi hedef almadığını ve daha sonra özür dileyip temizleme çalışmasına katıldığını açıkladı.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Çin egemenliğinde bulunan ve özerk bir yönetime sahip Hong Kong'da gösteriler Haziran ayında, suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Hong Konglular bu yasanın Çin'deki Komünist Parti iktidarına muhalif kişilere de uygulanarak muhaliflerin Çin'e gönderileceğine dair endişelerini dile getiriyordu.

Yasa tasarısı daha sonra askıya alınsa da göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna" girmek istemediklerini ifade ederek gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'e devredilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong cami Tazyikli Su mavi

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