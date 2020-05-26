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Hong Kong Lideri’nden Çin’in Güvenlik Yasası’na Destek

26.05.2020 18:25 | Son Güncelleme

Hong Kong lideri Carrie Lam, Çin yönetiminin Hong Kong üzerindeki denetleme gücüyle ilgili yeni yasa teklifinin kentin özerkliğiyle ters düşmeyeceğini savundu. Söz konusu teklif ABD dahil birçok ülkenin tepkisini çekiyor

Hong Kong Lideri’nden Çin’in Güvenlik Yasası’na Destek

Hong Kong lideri Carrie Lam, Çin yönetiminin Hong Kong üzerindeki denetleme gücüyle ilgili yeni yasa teklifinin kentin özerkliğiyle ters düşmeyeceğini savundu.

Çin’in, artan güvenlik tehditlerini gerekçe gösterilerek sunduğu teklif Hong Kong halkının yanı sıra ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülke ve uluslararası ticaret odası tarafından eleştiriliyor.

Uluslararası finans dünyasınım Asya’daki merkezi konumundaki Hong Kong’da geçen yıl patlak veren ve aylarca devam eden yönetim karşıtı protestolar, Corona virüsü salgını sürecinde bir süre duraksadıktan sonra, son haftalarda Hong Konglular’ın yeniden sokaklara dökülmesiyle ivme kazandı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Lam, Pekin’in yeni yasa önerilerinin endişe verici olmadığını savunarak, “Son 23 yıl içinde insanlar ne zaman Hong Kong’un ifade özgürlüğü ve protesto hakkıyla ilgili endişeye kapılsa, Hong Kong her zaman bu değerleri savunduğunu kanıtlamıştır” dedi. Ancak Lam, Çin yönetiminin gündeme getirdiği yeni yasa teklifinde Hong Kong’un tam olarak hangi hak ve özgürlüklerinin masaya yatırıldığına değinmedi.

Hong Kong lideri Lam’ın Salı günü yaptığı açıklama, protestocuların Çarşamba günü için geniş çaplı bir grev ve gösteri çağrısı yapmalarının ardından geldi. Hong Konglular, yerel yönetimin oylama aşamasında olduğu, Çin’in ulusal marşına saygısızlığın suç sayılmasını öngören yasa tasarısını protesto etme hazırlığı yapıyor.

Pekin’in geçen hafta sunduğu yasa tasarı, 1997 yılından bu yana özerk statüye sahip Hong Kong’un yerel yönetim yetkilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Hong Konglular tarafından protesto ediliyor.

Hong Kong barosundan yapılan açıklamada da, söz konusu taslağın içeriğinin “endişe verici ve sorunlu” olduğu ileri sürüldü.

Pekin’in Hong Kong’un özerkliğine müdahale olarak yorumlanan, son dönemlerdeki adımları, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimiyle var olan uzlaşmazlıkların da derinleşmesine neden oluyor.

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