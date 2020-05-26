Hong Kong Lideri’nden Çin’in Güvenlik Yasası’na Destek

Hong Kong lideri Carrie Lam, Çin yönetiminin Hong Kong üzerindeki denetleme gücüyle ilgili yeni yasa teklifinin kentin özerkliğiyle ters düşmeyeceğini savundu.

Çin’in, artan güvenlik tehditlerini gerekçe gösterilerek sunduğu teklif Hong Kong halkının yanı sıra ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülke ve uluslararası ticaret odası tarafından eleştiriliyor.

Uluslararası finans dünyasınım Asya’daki merkezi konumundaki Hong Kong’da geçen yıl patlak veren ve aylarca devam eden yönetim karşıtı protestolar, Corona virüsü salgını sürecinde bir süre duraksadıktan sonra, son haftalarda Hong Konglular’ın yeniden sokaklara dökülmesiyle ivme kazandı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Lam, Pekin’in yeni yasa önerilerinin endişe verici olmadığını savunarak, “Son 23 yıl içinde insanlar ne zaman Hong Kong’un ifade özgürlüğü ve protesto hakkıyla ilgili endişeye kapılsa, Hong Kong her zaman bu değerleri savunduğunu kanıtlamıştır” dedi. Ancak Lam, Çin yönetiminin gündeme getirdiği yeni yasa teklifinde Hong Kong’un tam olarak hangi hak ve özgürlüklerinin masaya yatırıldığına değinmedi.