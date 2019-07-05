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Hong Kong liderinden göstericilere görüşme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

Hong Kong’da Özel Yönetim Bölgesi Lideri Carrie Lam’ın istifasının istendiği protestolar devam ederken, Lam öğrencilere görüşme çağrısında bulundu.Çin’in özerk bölgesi Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasanın mecliste tartışılmasıyla başlayan gösteriler bir aydır aralıksız devam ediyor.

Hong Kong’da Özel Yönetim Bölgesi Lideri Carrie Lam’ın istifasının istendiği protestolar devam ederken, Lam öğrencilere görüşme çağrısında bulundu.
Çin’in özerk bölgesi Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasanın mecliste tartışılmasıyla başlayan gösteriler bir aydır aralıksız devam ediyor. Yasa tasarısının askıya alınmasını sağlayan ve yerini istifa çağrısına bırakan gösterilerin oluşturduğu baskıyı azaltmak isteyen Hong Kong Lideri Carrie Lam, bugün öğrencilere görüşme çağrısında bulundu. Lam’ın basın sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, Lam’ın “üniversite öğrencileri ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen protestolara katılan gençler de dâhil olmak üzere farklı altyapılardan genç insanları davet etmeye başladığını” duyurdu. Basın sözcüsü, toplantının “derinlemesine ve net görüş alışverişi sağlanması amacıyla küçük çaplı ve kapalı kapılar ardında” düzenleneceğini bildirdi.
Özerk idari bölgedeki en önemli 8 yükseköğrenim kurumundan biri olan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HKBTÜ) Öğrenci Birliği ise, Lam’ın kapalı toplantı istemesi nedeniyle görüşmeyi reddetti. Öğrenci birliği, sosyal medyada “Diyalog tüm Hong Kong vatandaşlarına açık bir şekilde olmalı ve herkese konuşma hakkı tanınmalı” paylaşımıyla görüşme koşullarını açıkladı.
Hong Kong Üniversitesi Öğrenci Birliği liderlerinden Jordan Prag, hükümetin göstericiler hakkında soruşturma açmaması şartıyla görüşmeyi kabul edeceklerini açıkladı. Pang, “(Lam’ın) Halkın çağrısına doğrudan cevap vermek yerine neden kapalı görüşme yolunu seçtiğini anlamıyoruz. Hükümetin içten bir şekilde gençlerle görüşmek mi istediğini yoksa bunun yalnızca siyasi bir halkla ilişkiler şovu mu olduğunu sormak istiyoruz” dedi.
Öğrencilerin Lam’dan bir diğer talebi ise göstericileri “isyancılar” diyerek etiketlememesi ve gerçek genel oy hakkı tanınması oldu.
Şehrin diğer 8 yükseköğrenim kurumu gibi Carrie Lam ile görüşmeye çağrılan Hong Kong Çin Üniversitesi Öğrenci Birliğinden bir kaynak ise, çağrının henüz nasıl yanıtlanacağına karar verilmediğini söyledi.

Hong Kong Barosu hükümetten polisi soruşturmasını istedi
Bu arada Hong Kong Barosu, 12 Haziran’da ve Pazartesi günü yaşanan olaylarda polisin göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi hakkında bağımsız bir soruşturma talebini tekrarladı. “Önemli ve baskı oluşturan konular hakkında halkla ilişki kurmayı reddetmek yasaların işleyişine karşıdır” diyen Hong Kong Barosu yetkilileri, hükümetin halkın taleplerine samimi bir cevap vermesini ve yaşanan olayları üzerinde durarak araştırmasını istedi.

Eylemlerde 13 kişi tutuklandı
Pazartesi günü düzenlenen gösteride binlerce kişi barışçıl protestolarda bulunurken, bir diğer grupsa saldırdığı Hong Kong Yasama Meclisini istila etmişti. Hong Kong polisi, Pazartesi günü gerçekleştirilen gösterilerde meclis binasına saldırarak içeriye kalabalığın akın etmesi ve meclis içinde yaşanan hasardan sorumlu tuttuğu 1 kişi ile birlikte toplam 12 göstericiyi daha tutukladı. Meclisin istila edildiği gösterilerde şiddet kullanarak meclis binasına giren eylemciler, yasama meclisinin ana salonunun duvarında asılı bulunan şehrin resmi amblemini sökmüştü.
Hong Kong’da yakalanan ve soyismi Poon olarak açıklanan zanlı, polise saldırı, kamu malına zarar ve Yasama Meclisine zorla girmekle suçlanıyor. Diğer 12 gösterici ise, patlayıcı silah bulundurma, kanuna aykırı olarak toplanma, polise saldırma, görev yapmasını engel olma ve kimliksiz dolaşma gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.
İlki Pazar günü gerçekleştirilen tutuklamaların ikincisi Çarşamba günü yapılan polis operasyonuyla tamamlandı. Siber suçlar kapsamında Çarşamba günü tutuklanan 2’si kadın 8 zanlının polis memurlarının özel bilgilerini internette paylaştığı açıklandı.
Şehrin İngiliz yönetiminden Çin idaresine devredilmesinin 22’inci yıl dönümü kutlamalarında göstericiler polis barikatlarını aşarak büyük hasarlara sebep olmuştu. Polis, göstericileri geri püskürtmek için kalkan, cop ve biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

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