Hong Kong liderinden ses kayıtlarına ilişkin açıklama

Çin'e bağlı Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, istifa etmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı. Lam, düzenlediği basın toplantısında görevinin başında kalmaya devam edeceğini belirterek, "Hong Kong'a yardım edebilmek için ben ve ekibimin kalması gerektiğini son üç ayda birçok kez söyledim" dedi.

Çin hükümeti ile istifa konusunda görüşmeyi "aklına bile getirmediğini" belirten Lam, "İstifa etmek istiyormuşum ama bunu yapamıyormuşum şeklinde bir anlaşmazlık mevcut değil" diye konuştu.

Çin yanlısı politikalarıyla tanınan Lam'ın istifa edeceğine dair haberler Reuters haber ajansının servis ettiği bir ses kaydı üzerine yayıldı.

Söz konusu ses kaydında, Lam'ın geçen hafta iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda seçme şansı olması halinde Haziran'dan bu yana süren hükümet karşıtı eylemlerin sorumluluğunu üstlenip, istifa edeceğini belirttiği iddia ediliyor.

Lam'e ait olduğu öne sürülen İngilizce ses kaydında, "Eğer seçme imkanım olsaydı öncelikle istifa eder, samimi şekilde özür dilerdim" dediği belirtiliyor.